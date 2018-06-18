Евгений Афнагель: Протесты из-за пенсионного возраста могут вызвать «эффект домино» 18.06.2018, 11:39

Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Ситуация в нашем регионе напоминает сообщающиеся сосуды.

Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста. Практически сразу петицию Общероссийского объединения профсоюзов с требованием отменить закон подписали более миллиона человек в некоторых городах прошли первые акции протеста. Белорусские власти также намерены пойти на внеочередное повышение пенсионного возраста.

Как будет развиваться ситуация с учетом роста социальной напряженности в обеих странах? На вопрос Charter97.org отвечает один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Российский режим, и в еще большей степени белорусский, находятся в ситуации, когда им нужны деньги. Для Путина существенную проблему составили западные санкции, для Лукашенко – сокращение финансовых поступлений из Москвы. Оба диктатора пытаются найти деньги внутри своих стран.

Власть в России повышает пенсионный возраст, в Беларуси власть делает то же самое плюс вводит многочисленные новые налоги и поборы, окончательно разоряя народ.

Новейшая история показывает, что «инновационные» способы отъема денег у населения работают, пока люди не начинают протестовать.

Белорусские власти увидели это в 2017 году и пошли на попятную. Российские власти, возможно, увидят массовые протесты уже в этом году.

Надо четко понимать: всякий раз, идя на непопулярные меры, авторитарные режимы боятся и пытаются нащупать тонкую грань, за которой может начаться народное восстание. Пример России показывает: как только люди начинают открыто возмущаться, пусть даже просто собирать подписи под петицией одного из профсоюзов – в коридорах власти начинается легкая паника.

Поэтому улица – наш лучший союзник, а выход на акции протеста – единственный способ защитить себя от ограбления.

- Если в России начнутся массовые протесты против повышения пенсионного возраста, станет ли это катализатором для проявления недовольства и уличных акций в Беларуси?

- Как показывают события последних десятилетий, ситуация в странах бывшего СССР, и даже шире – в нашем регионе, напоминает сообщающиеся сосуды.

Например, белорусская Площадь 2010 года оказала сильное влияние на протесты в России и Майдан в Украине. В свою очередь Майдан в Украине серьезно повлиял на ситуации в России и Беларуси. Сейчас многие смотрят на пример Армении, где произошла классическая ненасильственная революция.

В любом случае, протесты в одной из диктаторских стран бывшего СССРН всегда оказывают влияние на соседние страны и могут вызвать «эффект домино». Поэтому массовые социальные выступления в РФ вполне могут привести к акциям гражданского неповиновения в Беларуси. И чем больше ошибок успеет совершить власть – тем мощнее эти акции будут.