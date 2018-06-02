Apple разрешила Telegram обновить мессенджер 2.06.2018, 8:05

Новая версия 4.8.2 приложения Telegram доступна для скачивания.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple разрешила мессенджеру выпустить в App Store новую версию программы для пользователей мобильной операционной сети iOS.

"Apple только что рассмотрела последнее обновления Telegram для iOS, и мы смогли отправить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в AppStore", − отметил Дуров в своем Telegram-канале 1 июня и поблагодарил компанию.

Ранее Дуров сообщил, что Apple блокирует обновления новых версий приложения Telegram во всем мире. Он связал данный запрет с блокировкой мессенджера в России и угрозами Роскомнадзора нарушить работу App Store.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки мессенджера Telegram. Причиной этого стал отказ Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.