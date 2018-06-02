Ученые научились полностью «отключать» тягу к сладкому 2 2.06.2018, 9:09

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Исследователи из Колумбийского университета обнаружили, как связаны зоны мозга, отвечающие за восприятие сладкого и горького вкусов, пишет telegraf.com.ua.

Исследователи смогли манипулировать восприятием сладкого и горького вкусов у лабораторных мышей, воздействуя на различные зоны миндалевидного тела. Результаты работы помогут разобраться, как мозг реагирует на сладкую пищу.

Исследователи из Колумбийского университета обнаружили, как связаны зоны мозга, отвечающие за восприятие сладкого и горького вкусов и чувство удовлетворения или отвращения. Ученым удалось перепрограммировать восприятия вкуса у лабораторных мышей: животные наслаждались горкой едой и отказывались от сладкой.

На более ранних этапах исследований исследователи обнаружили, что за распознавание сладкого и горького отвечают разные группы клеток во рту и на языке грызунов. Сигналы о том, какой тип пищи ест мышь, также поступали в различные зоны частей коры головного мозга, связанные с обработкой информации о вкусе.

В новой работе ученые исследовали еще одну зону мозга, отдельные части которой связаны с восприятием сладкого и горького, – миндалевидное тело (амигдалу). В экспериментах использовали особую часть мышей, полученную с помощью методов генной инженерии, – нейроны их амигдалы были чувствительны к свету. В мозг животных имплантировали оптическое волокно, которое подвели к зонам, которые отвечают за восприятие горечи и сладкого.

В первом эксперименте мыши ничего не ели: "сладкие" или "горькие" зоны активировали, когда животные заходили в определенные участки помещения, в котором проводили опыт. "Горько" участков грызуны старались избегать, предпочитая "сладкие". Воду, размещенную в этих местах, они воспринимали по-разному: жадно пили неподслащенную воду, размещенную в "сладких" участках, но игнорировали воду с "горькой" территории. Затем стимуляция зон, отвечающих за восприятие сладкого, заставила мышей с удовольствием есть горькую пищу – и наоборот.

На следующем этапе ученые "отключили" активность клеток амигдалы с помощью лекарственного препарата. После этого грызуны перестали отдавать предпочтение сладкому: они ели и то и другое. При этом дополнительные опыты показали, что животные все еще различали вкусы, стимуляция приглушала только связь между сладким вкусом и приятными эмоциями.

Авторы работы считают, что подобные зоны восприятия сладкого и горечи могут существовать и в человеческом мозге. Если их удастся обнаружить, исследователи смогут больше узнать о том, как возникает чрезмерная тяга к сладкому, которая часто становится одной из причин ожирения или расстройств пищевого поведения.