Ученые изобрели диету для продления жизни 2.06.2018, 19:07

Канадские ученые протестировали диету на плодовых мушках.

Ученые из канадского Университета Макгилла опубликовали исследование, в котором рассказали о действенном способе продления жизни, сообщает Eurek Alert.

По словам специалистов, добавки в ежедневный рацион питания помогут замедлить старение. В частности, эксперты предлагают регулярно принимать пробиотики и растительные добавки.

Чтобы прийти к этому выводу, исследователи провели эксперимент на плодовых мушках, в рацион которых ввели комбинацию пробиотика и пребиотика - симбиотик, а также растительную смесь - трифал. В итоге насекомые, которые получали дополнительное питание, прожили на 26 дней дольше своих сородичей.

Отмечается, что у подопытных мушек было также замечено снижение признаков старения в результате изменения баланса бактерий в кишечном тракте.

Несмотря на то что, по словам ученых, на людей это будет оказывать не такой впечатляющий эффект, диета, включающая в себя трифалу вместе с пробиотиками, способствует продолжительности жизни и улучшению общего самочувствия.