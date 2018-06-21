Как ЖКХ угрожает белорусам забирать детей за долги по коммуналке 3 21.06.2018, 16:56

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Юристы призывают реагировать на беззаконие коммунальщиков.

В апреле семья известных белорусских дизайнеров Юлии Головиной и Сергея Скрипниченко пережила серьёзный стресс. Из гимназии, в которой учится их 10-летний сын, позвонили и сообщили что мальчик находится в социально-опасном положении, передает "Еврорадио".

Поводом для "тревожного звонка" стала задолженность по коммунальным платежам.

"Мы платим за квартиру и за свет так, как нам удобно. Можем два месяца не платить, может возникнуть пеня, но платим всегда, — рассказывает Сергей Скрипниченко. — У индивидуальных предпринимателей прибыль формируется по-разному. Случается, что вынужден потратить деньги на что-то более важное. Получилось, что у нас возникла задолженность за два месяца. А ЖКХ тут же отправило письмо в школу".

"С системой нельзя бодаться, потому что система забодает"

Скрипниченко звонит шокированный классный руководитель и говорит, что к ним домой могут прийти с проверкой. Юлия и Сергей тут же идут платить за коммуналку, делают копию счетов и отдают их в школу. И на всякий случай готовятся к приёму дорогих гостей.

"Формально, логика такова: если родители не платят за квартиру, значит ребёнок в опасности. Соответственно, все эти заботливые службы должны ребёночка спасать, — рассуждает Скрипниченко. — Но, на самом деле, это чушь: какое отношение к коммуналке имеет ребёнок? Получается шантаж, причём, шантаж без вариантов".

Проверка до Скрипниченко так и не дошла. Но, говорит наш собеседник, подобные случаи в их школе практикуются. Недавно другая семья оплатила коммуналку, но произошёл какой-то сбой в системе, плата не зафиксировалась. ЖКХ тут же сообщила в школу о неоплате.

"С системой нельзя бодаться, потому что система забодает, но мы бы показали то, что у нас всё хорошо, если бы пришлось. Всё равно мы продолжаем платить так, как нам удобно, но теперь учитываем этот фактор", — подытоживает дизайнер.

Два месяца, и ЖКХ начинает действовать. Как это работает

Система жилищно-коммунального хозяйства начинает давить на белорусов уже через два месяца после задержки в оплате коммуналки.

"Два периода задолженности — отправляются иски в суд и письма в школы, если у вас есть дети, — объясняютв одном из расчётно-справочных центров Минска. — Если детей нет или они не внесены в лицевой счёт, вам отключают воду и свет, а если есть дети — только воду".

Но теперь ученики могут заниматься в гимназиях далеко от места жительства. Откуда система ЖКХ знает, где учатся дети? Выясняется, что расчётно-справочные центры работают в тесном взаимодействии с отделами образования.

"Если ребёнок зарегистрирован по месту проживания, информацию о задолженности по коммунальным платежам мы отправляем в отдел образования. А они перенаправляют в школы", — объясняют схему в РСЦ Центрального района Минска.

Через школы они пытаются запугать неплательщиков, действовать на психику через самое дорогое, что есть в семье

По словам правозащитника Гари Погоняйло, в данном случае и школы, и коммунальные хозяйства действуют незаконно:

"ЖКХ могут предлагать, выяснять причину, могут ставить вопрос о судебном взыскании, о переселении в жильё с меньшей площадью. Через школы они пытаются запугать неплательщиков, действовать на психику через самое дорогое, что есть в семье".

В подобных случаях Гари Погоняйло советует обжаловать действия ЖКХ и школ в вышестоящих организациях.

"На всякое беззаконие нужно реагировать приучением чиновников действовать в пределах их полномочий и в соответствии с законом".