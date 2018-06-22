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Фотофакт: В Слуцке МАЗ на ходу начал «извергать» мазут и залил машины

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  • 22.06.2018, 7:35
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Фото: kurjer.info

Водитель грузовика дал хозяевам авто деньги на мойку.

21 июня, около 14 часов в Слуцке возле магазина «Виленский» у автомобиля МАЗ вскипел мазут, который он перевозил.

Мазут начало выгонять через люк. В итоге залило дорожное покрытие, пострадали также несколько мимо проезжавших машин. На водителя МАЗа составили административный протокол за нарушение ПДД.

«Это не страховой случай. Чтобы взыскать деньги на очистку автомобилей, водители легковушек должны подать в суд», — сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.

По информации «Кур'ера», водитель грузовика дал хозяевам пострадавших автомобилей деньги на мойку.


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