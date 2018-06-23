SpaceX отправит на орбиту секретный спутник 23.06.2018, 8:06

Компания выиграла контракт с ВВС США.

Компания SpaceX выиграла контракт на отправку секретного спутника ВВС США на орбиту, сообщает The Verge.

Сумма контракта составляет 130 миллионов долларов. Секретный спутник AFSPC-52 будет отправлен на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy в 2020 году.

Отмечается, что конкурентом SpaceX выступала United Launch Alliance − объединенная компания Boeing и Lockheed Martin, однако компания Илона Маска смогла предложить более низкую стоимость.

Напомним, SpaceX успешно испытала Falcon Heavy в феврале этого года.