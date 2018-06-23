Военные заплатили водителю раздавленного БМП автомобиля компенсацию

Военные заплатили водителю раздавленного БМП автомобиля компенсацию16
- 23.06.2018, 16:50
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Военные компенсировали ущерб за счет средств офицерского собрания.
«Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования еще раз принесли свои извинения за случившееся пострадавшему в ДТП. Решением офицерского собрания бригады водителю Volkswagen компенсирован нанесенный ущерб за счет средств собрания», — сообщили в Минобороны.
Водитель рассказал гродненскому порталу s13, что компенсацией доволен: «Мы пообщались, все нормально. Они сами позвонили мне и приехали. Я зла ни на кого не держу».
Напомним, авария с участием БМП произошла около 16.30 22 июня в пригороде Гродно. БПМ после заноса вылетела на встречную полосу и наехала на Volkswagen Polo. В машине в момент ДТП был водитель, его внук и собака. К счастью, все живы.