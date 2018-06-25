Итальянец совершит пробег на мотороллере в помощь детям из Гомеля 25.06.2018, 16:26

Алессандро Поцци

Фото: Facebook

36-летний итальянец собирается за 14 дней проехать более 8 тысяч километров.

Алессандро Поцци из итальянского города Ераго-кон-Ораго совершит тур по Европе для сбора средств в помощь детям-чернобыльцам из Гомельской области. Старт назначен на 8 августа из Пармы. Об этом сообщает местная пресса (перевод — belmir.by).

36-летний итальянец собирается за 14 дней проехать на мотороллере «Веспа» 1962 года выпуска 8 600 километров, побывав при этом в 15 странах.

А именно: в Италии, Словении, Австрии, Чехии, Польше, Беларуси, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии, Турции, Сербии, Черногории, Боснии и Герцоговине и Хорватии.

Модель «Веспы» кремового цвета, на которой Поцци совершит пробег и которая носит имя Гаспар, сохранилась в первозданном виде, с ржавчиной и другими признаками износа.

– Эта экспедиция будет сложной, особенно физически, поскольку, по моим подсчетам, чтобы уложиться по времени, придется ехать от 12 до 15 часов в день, – поясняет Алессандро.

Собранные средства поступят в организацию Help for Children Parma. Затем их направят в школы, больницы и другие гомельские учреждения, работающие с детьми-чернобыльцами.

«Веспа» – культовый итальянский мотороллер, производимый с 1946-го. Является родоначальником европейской конструкторской школы мотороллеров и первым успешным скутером в мире.