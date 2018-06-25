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Макаревич: Одного Крымского моста хватило бы для пенсий надолго

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  • 25.06.2018, 20:17
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Андрей Макаревич

Повышение пенсионного возраста в РФ может создать проблемы для власти.

Повышение пенсионного возраста для россиян опасно для власти, однако скорее всего, жители РФ не выйдут на протесты. Такое мнение высказал российский музыкант Андрей Макаревич в эфире "Эха Москвы", передает gordonua.com.

"Это опасная довольно история. Потому что наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять. Что мы в кольце врагов, что "Крымнаш", но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и ушей спадает. И, конечно, это для власти сложная история на самом деле", – подчеркнул он.

Музыкант добавил, что повышение пенсионного возраста связано с военными авантюрами Кремля.

"Я думаю, одного Крымского моста, если перевести его в денежный эквивалент, хватило бы для пенсий надолго... И много еще чего. Пара самолетов, несколько танков, несколько ракет. Нам объясняют, что во всем мире пенсионный возраст больше. Ну, разумеется, больше. Так там и живут дольше и богаче. Они вообще живут другой жизнью, нам мало понятной", – рассказал Макаревич.

Он добавил, что власти могут пойти на попятную в вопросе пенсионной реформы, если недовольство граждан РФ будет слишком сильным.

"Если миллион человек выйдет на улицу, то, наверное, там забеспокоятся. Но я не думаю, что это произойдет. Будут бурчать. Будут на кухне анекдоты придумывать и в Facebook их вешать", – отметил он.

По мнению музыканта, у жителей России наблюдается "полоса пассивности" и разочарования.

"Вообще у нас народ терпеливый. И не такое терпели", – подытожил Макаревич.

14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).

Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".

Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.

По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.


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