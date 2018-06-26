Как за несколько ягодных сезонов сельчане строят дома и приобретают авто 26.06.2018, 12:54

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Фото: PAP/Wojciech Pacewicz

Малиновый бизнес в деревнях около Гомеля начался в конце 90-х.

Сейчас, пожалуй, за каждым домом в Поколюбичах, Костюковке или Еремино растянулись ягодные шеренги, передает «Радыё Свабода».

«Даже у пьяниц две или три сотки малины обязательно есть. Только богатые из коттеджей не занимаются ягодами», - объясняет жительница Поколюбичей.

Деревенский «малинник» - закрытый для чужаков мир. Вопросы о схемах реализации или прибыли местные встречают или настороженно, или враждебно. Просят не верит сплетням о сверхприбыли от летних ягод.

«На ремонт дома, подвод коммуникаций, на сборы детей в школу за сезон заработать можно», - соглашаются собеседники. Больше имеют те, кто возит ягоды на оптовые московские рынки. Малина в картонной коробочке доезжает от белорусского куста до российского покупателя менее чем за сутки. Логистика выстроена без участия государства.

«Пусть только не мешает никто», - говорят сельчане.

«Дошкольники подносят коробки, десятилетним доверяем рвать ягоды»

В Поколюбичах Гомельского района малиной занимаются практически все жители - врачи, учителя, уборщицы, токари, ученые.

Наталья - проводник журналистов в закрытый мир «малинника». Она работает медсестрой в Гомеле. В Поколюбичах у семьи есть дом. 10 соток засажены малиной. Это практически стандарт для села.

«Ходят слухи, что некоторые имеют и по 50 соток уже, но это, может, предприниматели, или нелегально пользующиеся землей», - говорит женщина.

Ее дети лето не любят. Конец июня - середина июля - сезон. Работать надо много. Шестилетние подносят взрослым картонные коробки, десятилетним доверяют уже рвать ягоды. Делать это нужно осторожно - не сломать ветки, не помять.

«К малине лучше прикасаться только один раз при сборе», - замечает Наталья.

Собирать ягоды идут в пять утра. Важно, чтобы не было росы, дождя - малина пустит сок.

«Чистая одежда, платок, руки, ведра - это обязательно. Те, кто везет ягоды на Москву, должны быть уверены в нас», - говорит Наталья. Она аккуратно срывает малину, кладет в ведерко, пересыпает в специальную картонную коробку, рассчитанную на килограмм. Коробки бесплатно раздают «скупщики» - местные, что годами возят малину на Москву. Если хочешь сам продавать ягоды на базаре в Гомеле - коробки можно приобрести за 30 копеек. Или сделать самим из дешевых заготовок.

На работу иногда нанимают «сборщиков». В прошлом году их услуги стоили 60 копеек за килограммовые коробку. Ловкий сборщик может заработать более 15 рублей в день.

«Я могу собрать до 20 кг в день. Искушенные сборщики - до 30 и даже больше», - добавляет женщина.

«Наши устные соглашения - сильнее закона, нормы и нотариальных бумаг»

Скупают ягоды у сельчан свои люди. Те, у кого есть собственные «колеса».

Чтобы гнать «бус» на Москву, надо в него загрузить минимум 600 кг малины. «Меньше - нельзя, больше - лучше», - объясняет Наталья. От тонны до двух будет толк и прибыль.

Сдают ягоды азербайджанцам на оптовых базах в Москве. У «скупщиков» своя риск: ночной переезд по шоссе, на которой можно «поймать лося», попасть в аварию, уснуть за рулем. На оптовых базах могут «кинуть» - взять товар и не отдать деньги. Но обычно делом занимаются те, кто знает в Москве все ходы и выходы, имеют там «своих людей». Сельчане в своих скупщиках уверены на все сто.

«Наши устные договора между собой - сильнее любых бумаг с печатями. Если человек в Москву вдруг по какой-то причине не поехал, то он твои ягоды забирает, как обещал. И его проблема, куда ему деть малину - сдать, перепродать. Или договариваться с кем-то, кто у тебя заберет малину. Ненадежный человек здесь не сможет работать. Цена также одинаковая - ведь люди тут же друг другу позвонили, переговорили - у тебя по какой цене брали? И пусть только кто даст или больше, или меньше остальных - он здесь работать вряд ли будет», - говорит Наталья.

Люди соберут на своем огороде хоть 10 кг, хоть 100 - они уверены в том, что ягоды не пропадут, «заберут при любом раскладе».

Первую малину, в начале сезона, сдавали по 5 рублей, 26 июня принимали по 3,50. Сколько они стоят в Москве - сельчане не знают. Помимо того, что, естественно, дороже. Самим сунуться на ярмарку в Гомель часто невыгодно. Не факт, что продашь все - во-первых. Во-вторых - пока соберешь, пока доедешь до города - какая там уже торговля», - машет рукой Наталья.

Все товарно-денежные отношения улаживаем сами. Государство здесь ни при чем. Да и конкурировать оно не может. Это же малина; сегодня не сдал — пропали.

«Как-то винзавод поставил бочки в нашем магазине, чтобы ягоды сдавали им. Можно было и дождевые ягоды сдать, и переспелые. Но цена была мизерная, во-первых. Во-вторых - сегодня берут по 2,50, например, завтра ягоды принес - по 50 копеек уже. Или принес ягоды - а они бочки не привезли. Пропала малина! У нас же, если наш человек невыгодно съездил в Москву - он все равно цену не снизит для людей, так как у всех одинаковая цена», - говорит женщина.

Скупщики собирают ягоды по улицам. Расписание местным известно: у одних забирают малину в 12.00, у других - в 14.00. Потом загруженный «бус» мчит на Москву. В три часа ночи водитель должен быть там на оптовой базе. «Чем позже приехал - тем хуже сдал ягоды. Промедлит, опоздает - каждые десять минут цена на малину падает», - говорит Наталья.

Одного боятся местные - что не дадут им возить ягоды на Москву. Они не просят помощи - лишь бы не мешали. Как-то сельсовет раздавал дополнительные земли. Деревья и кусты там садить запрещалось. Сельчане все-таки посадили малину. Тогда власти огороды перепахали и нарезали участки по-новому.

Сколько можно заработать в сезон

Малинa - не та ягода, которая будет покорно переносить все погодные условия. Она может вымерзнуть, высохнуть, погибнуть от тли и так далее. За ней нужен уход. Осенью надо обрезать, зимой - накрывать, весной - подрезать, подвязывать, обрабатывать от тли и червей. Летом - полоть, поливать, обрабатывать.

Сельчане пропалывают кусты и кладут между рядами солому - она сохраняет влагу, не дает расти сорнякам. Не любят ягоды зиму - без снега, лето - без дождя.

«Если малина засохла или вымерзла, неурожай, короче... Конечно, это не Средневековье, когда корова сдохла - семья готовится к голодной смерти. Но надежды разрушаются. Ведь у людей есть цели. Кому-то нужна крыша новая, кому-то газовый котел, воду провести, детей в школу собрать. Это не деньги на еду - все же работают, хоть уборщицей, хоть на заводе. Кто возит по 15 лет малину на Москву - у тех и дома добротные, и несколько автомобилей, и детям, скорее всего, уже дома построены. Но это адский труд, нелегкий. Риска много. Можешь увезти малину - и вернуться в минусе», - рассуждает женщина.

Свою работу она называет «примитивным земледелием», так как семья не всегда имеет время досмотреть ягоды как следует. Поэтому и собирают с 10 соток по-разному. В прошлом году Наталья с семьей собирала за день иногда по 90 кг, в этом году - по 20-30. Собирают малину через день, значит - 15 дней в сезон. В среднем заработать с 10 соток можно за месяц около 2 тысяч рублей.

«Работа каторжная. А результат часто зависит от погоды», - говорит Наталья.