Российские банки остались без валюты 2 26.06.2018, 19:10

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Поддерживать рубль нечем: запасы свободной долларовой ликвидности за месяц сократились почти в 5 раз.

Российская банковская система продолжает терять запасы иностранной валюты на фоне оттока капитала и интервенций Минфина, который скупает доллары, евро и фунты стерлингов на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, передает finanz.ru.

За май объем свободной валютной ликвидности в банковской системе сократился почти в 5 раз, сообщает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.

Если на начало месяца банкам было доступно 8,1 млрд долларов, то к его концу "валютная кубышка" сжалась до 1,7 млрд. Это объем ликвидных активов банков в иностранной валюте сверх той суммы, которая необходима, чтобы покрывать обязательства перед собственными клиентами по расчетным счетам.

Вывод валюты с корпоративных счетов существенно замедлился: после рекордных 10,6 млрд долларов в апреле за май из страны утекло лишь 1,5 млрд долларов. Этот отток был полностью покрыт за счет возврата в банки валютных кредитов - на 3,3 млрд долларов.

Таким образом, по кредитно-депозитным операциям банковская система получила даже приток на 1,8 млрд долларов, который, впрочем, почти в полном объеме ушел на погашение внешнего долга перед иностранными банками (1,4 млрд долларов).

Причиной ускоренного проедания "валютной подушки" стало резкое и существенное сокращение ликвидных активов - это депозиты, корсчета в иностранных банках и вложения в евробонды. За месяц они уменьшились на 4,5 млрд долларов.

"Свободной валюты у банков не осталось", - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Несмотря на высокие цены на нефть, по итогам мая в системе возникли условия для образования дефицита валютной ликвидности".

Причина происходящего - скупка валюты правительством и ускорившийся отток с рынка российского госдолга, объясняет он.

В мае приток валюты по текущему счету составил 8,9 млрд долларов, из которых почти две трети, или 5,2 млрд долларов, изъял в резервы Минфин. Еще 1,1 млрд долларов (по данным ЦБ) вывели из страны нерезиденты, продававшие облигации федерального займа.

На этом фоне вырос спрос на валютную подпитку из бюджета, указывает аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева: игроки полностью выбирают лимит Минфина, которые выдает по 500 млн долларов виде депозитов на 12 дней.

"На валютной же бирже ситуация пока относительно спокойная, дефицита не ощущается, скорее, сохраняется неравномерное распределение валютной ликвидности между банками. Тем не менее такие риски остаются", - отмечает Лебедева.

Спрос на доллары подскакивал на прошлой неделе, толкнув курс рубля к 2-месячному минимуму на отметках выше 64 за доллар. Ждать существенных продаж от экспортеров для налоговых платежей не следует, считает Лебедева: "В условиях, когда сохраняются риски ослабления рубля, более логичным кажется использование валютных свопов, чем наращивание продажи валюты".

Ухудшение ситуации заметно в виде дорожающих валютных кредитов на межбанке, указывает Порывай: базисные спреды расширились вдоль всей кривой (в частности, на 25 б.п. по 1-летним IRS-CCS).

В этих условиях рубль с большой вероятностью продолжить слабеть и вернется к отметкам, которые наблюдались на пике апрельской девальвации - около 64 рублей за доллар, прогнозирует Райффайзенбанк.