10 японских автомобилей, которые можно смело покупать 4 26.06.2018, 21:19

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Японский автопром вполне заслуженно славится во всем мире надежностью и широким ассортиментом своей продукции.

Это один из тех немногих случаев, когда автомобильная промышленность государства может удовлетворить практически любой заказ клиента. Тем не менее, всегда найдутся бренды, которые в чем-то лучше остальных, чью продукцию можно в абсолютном большинстве случаев брать без тени сомнения, пишет autonews.ua.

1. Toyota

Компания, которая пользуется безграничным доверием со стороны автомобилистов. Его компания добилась во многом благодаря строжайшему контролю качества своей продукции. К главным плюсам автомобилей Toyota стоит отнести простоту внутреннего устройства, доступность ремонта и запчастей, легкость в обслуживании и высокую надежность. Машины компании традиционно выносливы и хорошо ведут себя на дороге. Наиболее популярными моделями на сегодняшний день остаются Corolla, Land Cruiser, Camry, Verossa и RX300.

2. Nissan

Машины Nissan пользуются неизменным спросом. Надежность конструкции, высокая мощность двигателя, качественная трансмиссия – вот три постулата, которые будут справедливы в отношении большинства ходовых моделей бренда. Одним из лучших автомобилей на данный момент можно считать модель Almera. Внимания достойны также Skyline, Gloria, Laurel, Leopard и Cima.

3. Mitsubishi

У Mitsubishi поразительная продукция. С одной стороны, машины компании достаточно надежные. С другой стороны (при уже сказанном!) они умудряются демонстрировать «потрясающую» капризность, особенно в жестких условиях. Не стоит забывать и про «хрустальные» подвески Mitsubishi, которые мало подходят для наших дорог. Удивительно, что при всем при этом, машины бренда пользуются стабильным спросом. Чаще всего покупатели останавливают свой выбор на Pajero, Lancer и Galant.

4. Subaru

Двигатели компании отлично ведут себя в условиях межсезонья. Уверенно чувствуют себя машинки и на заснеженных дорогах. Единственно «но», это невероятная чувствительность Subaru к качеству топлива. Она почти такая же, как у «кисейных барышень» Mitsubishi.

5. Honda

Автомобили Honda достаточно популярны во всем мире. Все семейство автомобилей в целом может похвастаться хорошим дизайном. У машин Honda отличные двигатели. Эти автомобили устойчивые и комфортабельные, но нуждающиеся в постоянном внимании. Причем, весьма дорогом внимании: масло, бензин, техобслуживание – все для Honda должно быть по высшему разряду. Что же касается наиболее популярных моделей, то расхватывают россияне Accord, Legend, Saber и Torneo. Само собой те, кто может позволить себе такие авто.

6. Mazda

Машины отличаются высокой надежностью, выносливостью и неприхотливостью. Нередко никаких проблем с авто не появляется даже после 2-3 лет эксплуатации. Впрочем, перегружать творения Mazda все-таки не стоит. Как и в случае с другими японскими авто на российском рынке, бичом машин остается слабая подвеска. Линейка автомобилей Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 так и вовсе настоящая легенда.

7. Suzuki

Конечно, конкурировать с гигантами вроде Toyota и Mazda бренд на отечественном рынке не может, однако всех «китайцев» уделывает по уровню качества и комфорта одной левой.

8. Lexus

Премиальный бренд, созданный компанией Toyota. Визитной карточкой компании уже давно стала ее хваленая гибридная подвеска. Впрочем, сделана она была как раз не умельцами Lexus, а мастерами из Toyota.

9. Infiniti

Компания Nissan всегда жестко конкурировала с Toyota. Бренд старается ни в чем не отставать от конкурентов. Некоторое время назад он запустил свою собственную марку люксовых авто. Ориентирована она была главным образом на американского потребителя, но нашла своих поклонников и в других странах.. Самым ярким представителем можно считать кроссовер Infiniti FX35/45.

10. Acura

Автомобильный бренд, который только начинает свое шествие рынку. Первые шаги, тем не менее, достаточно уверенные. Премиальное направление Honda уже отличилось кроссоверами MDX и RDX.