В Минске задержали защитников Куропат 7 29.06.2018, 10:27

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Архивное фото «Радыё Свабода»

Они пытались поставить в урочище новые кресты.

Защитники Куропат собирались поставить новые кресты возле ресторана «Поедем поедим», который базируется под мемориальным комплексом Куропаты, передает «Радыё Свабода».

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич вел трансляцию в Facebook перед установкой крестов, когда их везли на грузовике в Куропаты. Похоже, его задержали «люди в штатском», после того как сотрудники ГАИ остановили машину с крестами.

Причины задержания неизвестны. Вместе с Дашкевичем, как пишет блогер Эдуард Пальчис, задержаны активисты Валерий Минец и Егор Лаврухин. Фура с крестами арестована, утверждает он, а задержание проводили «серьезные ребята - Альфа или Служба безопасности Лукашенко».

По словам одного из лидеров протестов против ресторана сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, у активистов есть «план Б»: теперь они идут к ресторану «Поедем поедим», чтобы наклеить плакаты на заборе, «стоять за себя и за Дашкевича». Переговоров с владельцами ресторана «сегодня никаких не будет», добавляет он.

Установка трехметровых крестов была запланирована на 10 часов утра 29 июня, а в полдень продолжится ежедневная вахта.

В течение дня защитники Куропат ожидают визитов иностранных гостей - в Куропаты приглашали делегатов, которые приедут на открытие мемориала жертв нацистов в Тростенце, в том числе президентов Австрии и Германии.