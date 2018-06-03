Лариса Щирякова: Таких проявлений солидарности власти боятся 2 3.06.2018, 8:47

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Активистки «Движения 328» начали кампанию в поддержку независимой журналистки.

Матери осужденных за наркотики предложили устроить сбор средств для выплаты штрафа журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой, которую суд Калинковичского района приговорил за освещение голодовки шести активисток «Материнского движения 328», добивавшихся личной встречи с Лукашенко. Журналистка сделала несколько онлайн-трансляций из квартиры, где в течение почти двух недель происходила голодовка протеста, сообщает «Гомельская весна».

Фото: gomelspring.org

28 мая судья Калинковичского суда Светлана Кугейко за это наказала штрафом Ларису Щирякову. Активисты «материнского движения» из Калинковичей, Мозыря и Гомеля пришли на суд, чтобы поддержать журналистку.

В знак протеста против преследования журналистка пришла в суд с завязанным ртом

Фото: gomelspring.org

«Меня очень радует предложение активисток собрать средства для оплаты штрафа, - комментирует Лариса Щирякова. - Это говорит, что общество становится более солидарным, есть уже осознали, что объединенные - мы сила, что без поддержки друг друга мы не выстоим. Я убеждена, чтобы если на суды над журналистами приходило по 40 - 50 человек, - это бы остановило преследование за профессиональную деятельность. Таких проявлений солидарности власти боятся».

Фото: gomelspring.org

В зале заседаний суда

Фото: gomelspring.org

Лариса Щирякова и блогер Виталий Манько

Фото: gomelspring.org