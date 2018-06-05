Защитники Куропат блокируют ресторан «Поедем, поедим» (Видео, онлайн) 5.06.2018, 14:59

Скриншот: «Белсат»

Возле ворот заведения проходит акция протеста.

Сегодня в 15.00 запланировано открытие скандального ресторана «Поедем, поедим» в урочище Куропаты под Минском.

Несколько десятков активистов заблокировали дорогу возле ресторана и въезд в заведение.

В акции участвуют один из лидеров БХД Павел Северинец, известная активистка и режиссер Ольга Николайчик, активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков и еще около двух десятков человек.

Фото: @JustFray

Протестующие скандируют «Ганьба!», «Не кабак, а музей!», «Жыве Беларусь!».

Активисты не пропускают машины с продуктами к ресторану и блокируют их на подъезде к воротам. Периодически администрация ресторана провоцирует конфликт с протестующими, пытается смывать протестные надписи с ворот, срывает плакаты.

Сайт Charter97.org проводит онлайн-трансляцию с акции протеста. Видео предоставили «Белсат» и «Радыё Свабода».