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Диетологи рассказали, как похудеть, не отказываясь от калорийной пищи

  • 10.07.2018, 15:45

Участие в эксперименты специалистов из США приняли 35 человек.

Специалисты из США уверены: ограничение времени питания позволяет сбросить лишний вес и снизить уровень артериального давления. При таком подходе человек, желающий похудеть, может в любых количествах есть все, что ему захочется, но только в течение 8 часов в день, пишет healthyliving.com.ua со ссылкой на Psych Central.

Исследователи пригласили для участия в эксперименте 35 человек с ожирением. Средний возраст участников составлял 45 лет. В течение 12 недель добровольцы не ограничивали себя в еде с 10 часов утра до 6 часов вечера. В остальное время участники могли пить только воду и другие напитки без калорий.

За время исследования добровольцы потеряли в среднем 3% от собственного веса. Уровень артериального давления у них снизился на 7 миллиметров ртутного столба. Это было сопоставимо с результатами, достигнутыми теми участниками, которые придерживались других диет.


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