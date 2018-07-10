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Фотофакт: Под Жлобином дельтаплан зацепился за линию электропередачи

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  • 10.07.2018, 18:53
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Фото: vk.com

Пилот не пострадал.

В Жлобинском районе дельтаплан зацепился за высоковольтную линию электропередачи. Происшествие случилось около 17 часов в понедельник, 9 июля.

Как информирует пресс-служба "Гомельэнерго", пилот не пострадал. Однако был поврежден провод, из-за чего отключилась линия Лукское — Задрутье. Но электричество в окрестных населенных пунктах не пропадало.

Предприятие "Гомельэнерго" по этому поводу предупреждает, что полеты летательных аппаратов около линий электропередачи запрещены.


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