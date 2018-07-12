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В Гатово задержали активистку Марию Рабкову

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  • 12.07.2018, 16:39
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Мария Рабкова

Суд уже состоялся.

Сегодня, 12 июля, бойцы ОМОНа задержали активистку Марию Рабкову. На нее составлен протокол ч.2 ст. 17:11 КоАП – «Распространение экстремистской продукции». Суд Минского района оштрафовал девушку на 9 базовых величин.

Как рассказала belsat.eu правозащитница Анастасия Лойко, под домом и возле работы активистки со вчерашнего дня дежурили милиционеры в штатском. Сегодня в 12 часов, когда она возвращалась из собачьего приюта в Гатово, Марию Рабкову задержали 4 бойца ОМОНа.

На девушку составили протокол по ч. 2 ст. 17:11 КоАП (распространение экстремистской продукции). Экстремизмом милиционеры посчитали фотографию Марии Рабковой в соцсетях «ВКонтакте», где на ней была шапка с надписью «class war» (классовая война).

Ранее сегодня был задержан экс-политзаключенный Николай Дедок. Суд Фрунзенского района Минска оштрафовал его на 10 базовых величин по ст. 17:10 КоАП.


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