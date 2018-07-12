Макрон: Трамп в Брюсселе ни разу не упоминал о возможности выхода из НАТО 12.07.2018, 17:28

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Эммануэль Макрон

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Президент Франции развеял все слухи о саммите НАТО.

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на саммите НАТО ни разу не упоминал о возможности выхода его страны из Альянса. Об этом 12 июля во время пресс-конференции сказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Трамп ни в ходе наших двусторонних контактов, ни во время общих мероприятий не упоминал о возможности выхода США из НАТО", – заявил он. Макрон добавил, что, по его мнению, Трамп придает НАТО большое значение.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля в Брюсселе. 9 июля Трамп раскритиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. "Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", – отметил глава Белого дома. По его данным, Германия платит 1% от своего ВВП, а США – 4%.