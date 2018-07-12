закрыть
12 июля 2018, четверг, 22:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Макрон: Трамп в Брюсселе ни разу не упоминал о возможности выхода из НАТО

  • 12.07.2018, 17:28
  • 1,039
Эммануэль Макрон
Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Президент Франции развеял все слухи о саммите НАТО.

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на саммите НАТО ни разу не упоминал о возможности выхода его страны из Альянса. Об этом 12 июля во время пресс-конференции сказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Трамп ни в ходе наших двусторонних контактов, ни во время общих мероприятий не упоминал о возможности выхода США из НАТО", – заявил он. Макрон добавил, что, по его мнению, Трамп придает НАТО большое значение.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля в Брюсселе. 9 июля Трамп раскритиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. "Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", – отметил глава Белого дома. По его данным, Германия платит 1% от своего ВВП, а США – 4%.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко