В Германии возобновляемые источники впервые дали больше энергии, чем уголь 13.07.2018, 15:48

В этом году преимущество сохранялось особенно долго.

В первой половине 2018 года в Германии возобновляемые источники впервые дали больше электроэнергии, чем уголь – 36% всей электроэнергии против 35%, сообщает euro-pulse.ru.

Согласно данным Ассоциации энергетики и водной промышленности Германии BDEW, в прошлом году в этот период «зеленые» источники дали всего 33% энергии, а угольные электростанции — 39%.

Раньше в Германии уже бывали дни и даже недели, когда на ветряную и солнечную энергетику, биогаз и гидроэлектростанции приходилось больше электричества, чем на угольные станции, но в этом году впервые преимущество сохранялось так долго.

На уровне Евросоюза возобновляемые источники энергии обогнали уголь уже в 2017 году.