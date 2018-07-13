закрыть
13 июля 2018, пятница, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Германии возобновляемые источники впервые дали больше энергии, чем уголь

  • 13.07.2018, 15:48

В этом году преимущество сохранялось особенно долго.

В первой половине 2018 года в Германии возобновляемые источники впервые дали больше электроэнергии, чем уголь – 36% всей электроэнергии против 35%, сообщает euro-pulse.ru.

Согласно данным Ассоциации энергетики и водной промышленности Германии BDEW, в прошлом году в этот период «зеленые» источники дали всего 33% энергии, а угольные электростанции — 39%.

Раньше в Германии уже бывали дни и даже недели, когда на ветряную и солнечную энергетику, биогаз и гидроэлектростанции приходилось больше электричества, чем на угольные станции, но в этом году впервые преимущество сохранялось так долго.

На уровне Евросоюза возобновляемые источники энергии обогнали уголь уже в 2017 году.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко