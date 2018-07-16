Американские политики о саммите: «Трамп делает из США нацию слабаков» 3 16.07.2018, 22:36

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Американские сенаторы критикуют выступление президента США на совместной пресс-конференции с Путиным.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, член комитета Сената по вооруженным силам считает, что выступление Трампа на пресс-конференции с президентом России Путиным пошлет Москве сигнал о слабости США, передает «Радыё Свабода».

«Президент Трамп потерял возможность привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы 2016 года и послать строгое предупреждение относительно будущих выборов. Ответ Трампа на вмешательство в выборы будет рассматриваться Россией как знак слабости и создаст больше проблем, чем решит», - написал Грэхэм в Twitter.

Сенатор-республиканец Боб Коркер также считает, что комментарии Трампа рядом с Путиным «делают из США нацию слабаков».

Один из вопросов к Трампу на пресс-конференции звучала так: готов ли он потребовать от Путина больше не вмешиваться в американские выборы? Трамп в ответ раскритиковал работу ФБР и действия демократов. Президент США заявил, что Путин очень уверенно опровергал обвинения в вмешательстве, предлагая «сильные аргументы».

По словам сенатора-демократа Адама Шифа, комментарии Трампа в Хельсинки дают «зеленый свет» Путину для вмешательства в выборы 2018 года.

Второй сенатор сенатор-республиканец Джефф Флэйк назвал слова Трампа «позорными»:

«Я никогда не думал, что увижу день, когда наш американский президент выступит на сцене с президентом России и возложит вину на США за российскую агрессию. Это позор».

Трамп на пресс-конференции заявил: «Все виноваты в том, что отношения (между Россией и США) такие плохие».

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер считает, что действия Трампа «укрепили наших противников, ослабляя нашу защиту и наших союзников»:

«Для президента Соединенных Штатов солидаризироваться с президентом Путиным против американских правоохранительных органов, представителей американских оборонных ведомств и американской разведки - бездумно, опасно, и слабо. Президент ставит себя над нашей страной», - написал Шумер.

«Я очень доверяю своим спецслужбам, но где конкретные доказательства того, что Россия куда-то вмешивалась? Почему никто не показывает мне сервера Демократической партии с якобы взломанной почтой? Где 33 тысячи писем?» По словам Трампа, расследование «российского следа» в выборах США «только испортило наши отношения», заявил Трамп на пресс-конференции.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что саммит Трамп-Путин обозначил «новую низшую точку в истории американского президентства».