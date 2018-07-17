Минобороны Беларуси раскрыло подробности о «кибер-роте» 17.07.2018, 11:51

Зачем программистов забирают в армию?

Минобороны на своем официальном сайте раскрыло подробности о создаваемой в Беларуси роте информационных технологий. Она появится в Вооруженных силах страны уже в конце этого года.

В частности, сообщается, что «подразделение будет укомплектовано военнослужащими срочной военной службы из числа граждан, которые добились наибольших успехов в области информационных технологий, как правило, имеющих высшее профессиональное образование по интересующим Министерство обороны специальностям и изъявившим желание проходить военную службу в данной роте».

Минобороны обещает, что каждому специалисту роты информационных технологий будет определен научный руководитель «для того, чтобы не потерять полученную квалификацию. В интересах военного ведомства военнослужащие будут выполнять конкретные научно-прикладные задачи, а также продолжат свое участие в уже начатых научных программах».

На сайте ведомства утверждается, что в «настоящее время разрабатывается соответствующая нормативно-правовая документация, проводится комплекс мероприятий по оборудованию специальных рабочих мест, создаются все необходимые условия для работы».

Кроме того, ресурс dev.by опубликовал «Общий перечень компетенций сотрудников и интересующих направлений для проектов», где указаны требования к набираемым программистам. Военному ведомству необходимы специалисты в области встраиваемых решений, компьютерного зрения (OpenCV), проектирования и создания баз данных, создания мобильных приложений под Android, iOS, Web-программирования, верстки и тестирования ПО.

Минобороны не раскрывает, чем именно будут заниматься специалисты в ИТ-роте — «по причине закрытости информации нет возможности дать более

подробное описание решаемых задач», однако выделяют три общих направления-проекта — «Создание встраиваемых решений», «Создание и сопровождение баз данных, а также аналитических инструментов для них» и «Создание приложений для мобильных устройств».