Кто ответит за сбитый Боинг МН17? 6 17.07.2018, 21:02

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ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

В четвертую годовщину авиакатастрофы малайзийского боинга над Донбассом политики разных стран призвали РФ признать вину.

С соответствующими заявлениями совместно выступили министры иностранных дел стран большой семёрки и Евросоюза, а также украинский президент Петр Порошенко. Но четыре года, прошедшие с того дня доказывают, что Москва этого делать не намерена.

История самой крупной авиакатастрофы 21 века началась в амстердамском аэропорту Схипхол, 17 июля 2014 года. В 10:30 утра Боинг-777 Малайзийских авиалиний с 283 пассажирами и 15 членами экипажа оторвался от взлётки и взял курс на Куала-Лумпур, но так никогда там и не приземлился, напоминает «Белсат».

Об этом успели написать все новостные каналы так называемой Новороссии, и почти все крупные российские СМИ.

Но как только на месте крушения появились сепаратисты из Донецкой народной республики, на территорию которой упали обломки, стало понятно, что сбитый борт был гражданским. Сообщения, что самолёт сбило «народное ополчение Донбасса», у которого в распоряжении были комплексы «БУК», быстро подчистили, а в российских СМИ началась бесконечная чехарда версий, продолжающаяся и поныне.

В отличие от российских СМИ, Нидерланды, Малайзия, Австралия и Бельгия – страны с наибольшим числом своих граждан на борту самолёта, с выводами не торопились. Вместе с Украиной они создали Объединённую следственную группу, которая лишь через 2 года заявила: комплекс «Бук», которым был сбит Боинг был, привезён из России. А в этом году комиссия, а также правительства Австралии и Нидерландов, официально обвинили в катастрофе Российскую Федерацию.

Россия все обвинения в причастности к катастрофе отвергает. Но при этом блокирует в ООН создание международного трибунала по расследованию трагедии и препятствует опросу ключевых свидетелей. Сегодня, в четвёртую годовщину тех событий, молчаливым протестом напротив российского посольства в Гааге, родственники жертв напоминают всем россиянам о своей боли.

«Мы надеемся, что россияне осознают масштаб трагедии. 298 убийств. 298 стульев. Их сбили с неба одним огромным взрывом. Мы рассчитываем, что граждане России, особенно те, кто ясно понимает что произошло 17 июля 2014, выйдут вперёд и скажут: я не могу больше с этим жить», – говорит родственник жертвы рейса МН17 Сандер Ван Люк.