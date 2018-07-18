Почему Лукашенко раздает портфели «настоящим бандитам»? 13 18.07.2018, 8:54

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Карикатура А. Хорошевского

Правительство превратилось в серпентарий.

«Вел себя как преступник, самый настоящий бандит», - именно такую оценку поставил Лукашенко своему помощнику по Гродненской области, которого собственноручно назначил на эту должность.

Задержание Сергея Ровнейко стало лишь началом череды громких коррупционных дел в Беларуси. Политолог Валерий Карбалевич считает, что чиновники видят конец системы, именно по этой причине у них «сорвало тормоза»:

«Деградации системы сопутствует моральная деградация правящей элиты. Когда все валится, от экономики до хоккея, то какой смысл в миссии служения? Ситуация немного напоминает ту, которая была в последнее время существования СССР. Тогда бывшие партийные функционеры рассуждали, что если система, которой служил, разваливается, то стоит подумать о себе, и успешно конвертировали власть в богатство.

Кроме того, поведение самого Лукашенко, который призывает всех к скромности и служению государству, не является хорошим примером. Удовлетворение любого каприза за государственный счет, от 12 резиденций до проведения ежегодного международного хоккейного турнира имени самого себя, развращает чиновников больше, чем что-то другое», - подчеркнул политолог.

16 июля за взятки был задержан директор стеклозавода «Неман». Казалось бы, ничего необычного, после «дела врачей» белорусов чем-то подобным очень трудно удивить.

Но, как оказалось, самое интересное кроется в биографии Владимирa Аутко. Задержанного за взятку директора «Немана» уже, как минимум дважды, хотели судить.

Как такой человек мог оказаться во главе крупного предприятия? Почему Лукашенко окружает себя «настоящими бандитами»?

На эти вопросы сайту Сharter97.org ответили первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Понятные души нашего серпентария

Станислав Шушкевич считает, что Лукашенко cпециально выбирает подобных людей на руководящие должности:

- Лукашенко назначает на какие-то должности понятные для него души. У этого человека нет никакой совести. Таких людей он понимает и именно они составляют костяк правительства.

Первый руководитель независимой Беларуси призывает не покупаться на антураж, который сопровождает последние коррупционные скандалы, а смотреть в корень проблемы:

- Коррупция в Беларуси обусловлена политической системой, которая существует в нашей стране. Лукашенко обладает неограниченной властью, сам решает кого судить, а кого миловать.

Зачастую люди, которые должны сидеть за решеткой получают оправдательные приговоры.

Именно Лукашенко виноват во всем происходящем.

О чем говорить, если этот человек позволяет себе использовать государственные средства для личных целей. Все эти «дела медиков», громкие коррупционные скандалы - лишь борьба с последствиями. А что касается подбора кадров, то в нормальных странах биографии людей изучают под микроскопом.

Экономист Леонид Заико сравнил политическую систему Беларуси с взаимоотношениями представителей класса пресмыкающихся:

- Мы имеем дело с обычным номенклатурным серпентарием, где все друг друга давят, душат, плюются ядом, сдают с потрохами. Именно по этой причине многие коррупционные дела стали достоянием общественности, а не потому, что власти решили бороться с коррупцией.

Многие чиновники говорили мне, что в этой системе можно посадить каждого после пяти лет работы. И для этого не нужно выдумывать какие-то уголовные дела. Отработал пять лет чиновником - посадили. Вот такая система.

Компетентность чиновнику не нужна

Cтанислав Шушкевич считает, что самым главным критерием отбора на государственные должности в Беларуси является личная преданность хозяину:

- Ни о каком профессионализме среди этих людей не стоит говорить. Он играет далеко не самую первую роль. Главное качество для продвижения по карьерной лестнице в Беларуси - личная преданность Лукашенко.

Леонид Заико также не находит компетентность главным навыком, которым должен обладать белорусский чиновник:

- Вот поставил Лукашенко главным по Гродно человека, у которого 10 машин, 10 квартир – значит, он ему доверял. Ну, а как еще?

Экономист предложил способ для борьбы с коррупцией «по-китайской системе»:

- Знаете, в Китае была очень большая проблема с коррупцией. Товарищ Си Цзиньпинь предложил очень простой и действенный способ для борьбы со взяточниками. Никаких расстрелов, только конфискация имущества. Полная. Забирают все, но не только у тебя, но и у твоих детей, жен, любовниц, родственников. Можно бы было опробовать такую схему на Дроздах.

А сегодня имеем дело с несменяемой властью, которая никак не контролируется. Она отрицает журналистские расследования, не считается с мнением СМИ. Любая власть, которая не сменяется, будет так себя вести. А мы будем обсуждать, почему она плохая. Да потому что она не может быть другой.

Хватит, братцы, наелись

Леонид Заико считает, что достойные люди давно ушли лукашенковской системы:

- Любой нормальный человек не смог бы там работать. Честные люди из этой власти ушли. Повторюсь, там настоящий серпинтарий. Демократов и интеллигентных людей эта система просто сжирает. Вот положат тебе $100 тысяч в стол на рабочем месте. Ты приходишь - а возле кабинета уже стоит ОМОН. Я общался с людьми, которые ушли из правительства, из силовых органов. Если ты со всеми чиновниками из одного корыта не хлебаешь рылом, то тебя просто подставят.

В основном во власть идут представители районной и областной номенклатуры. Ну, разбавляет Лукашенко иногда свое окружение, когда надоест. Взял актрису Театра музкомедии cебе в пресс-секретари, теперь у нас в правительстве полная комедия.

Леонид Заико посоветовал Лукашенко уйти в отставку. Только так, по мнению экономиста, можно спасти положение дел в стране:

- Всю эту систему нужно зачищать. Под корень. Один-два «дон кихота» в правительстве не спасут ситуации. Более того, Александру Григорьевичу нужно уходить в отставку. А я бы пошел дальше и упразднил пост президента в Беларуси. Был у нас первый президент - пусть он будет и последним. Хватит, братцы, наелись, - подытожил собеседник Charter97.org.