Чем «прославился» задержанный за взятку директор «Немана» 5 17.07.2018, 12:56

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Работники предприятия говорят, что задержание Аутко для них не стало сюрпризом.

Udf.by стали известны подробности «охоты» правоохранителей на Владимира Аутко.

Как рассказали журналистам работники предприятия из Березовки Лидского района, задержание Владимира Аутко за взятки для них не стало сюрпризом. У завода давно замечали автомобиль с прослушивающей аппаратурой. Последние два месяца Владимир Аутко числился в командировке (на учебе в Минске), но на рабочем месте периодически появлялся.

Задержали директора еще на прошлой неделе.

По словам работников стеклозавода «Неман», самое удивительное в этой истории, как Владимира Аутко с его репутацией вообще могли назначить директором.

UDF.BY рассказывает о настораживающих моментах в его биографии.

Аутко уже как минимум дважды хотели судить

Уроженец поселка Красносельский Гродненской области в 2005 году был назначен генеральным директором РУПП «Гранит». Но руководителем гигантского предприятия в Микашевичах пробыл всего несколько лет.

Уже в 2006 году в отношении Аутко возбудили уголовное дело и обвинили в причинении предприятию ущерба на сумму более 348 млн неденоминированных рублей. Но вскоре дело было отменено.

В начале 2009 года Владимир Аутко покинул кресло гендиректора и переехал в Брест на должность руководителя дирекции строящегося мусороперерабатывающего завода. Вскоре стало известно: Генеральная прокуратура отменила постановление о прекращении предыдущего уголовного дела, Аутко вновь оказался обвиняемым. Но и в этот раз дело, по всей видимости, до суда по каким-то причинам не дошло.

Недолго продержался в должности главы Брестского ЖКХ

В сентябре Владимира Аутко назначили на должность генерального директора КУМПП «Брестское городское ЖКХ». Но уже в конце 2014 года контракт с ним не продлили. Председатель исполкома объяснил это тем, что нужна свежая струя и новые подходы.

Слухи же приписывали Владимиру Аутко серьезные просчеты и даже нарушения. Возможно, местные власти просто решили не выносить сор из избы.

Все его неудачи странным образом забыли

В августе прошлого года Владимир Аутко стал директором ОАО «Стеклозавод «Неман». При его назначении сообщили лишь, что в последнее время он работал директором частного предприятия «ОлексКар» в Бресте (автомойки). А вот о том, что с управленцем довольно быстро распрощались на «Граните» и Брестском ЖКХ предпочли забыть.

Назначение Аутко на стеклозавод выглядело странным еще и потому, что ему, человеку с плохой репутацией, доверили крупное предприятие, которое не могла выбраться из кризиса.

Факты коррупции на стеклозаводе «Неман» фиксируются регулярно. Один из последних случаев: летом прошлого года за получения взятки задержали заместителя директора по производству и логистике. Недавно управленца приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Но теперь все более актуальным становится вопрос, не почему руководители в Беларуси берут взятки, а кто и по каким причинам отбирает на ответственные должности неблагонадежных чиновников. Вполне возможно, в ответе на него и кроются причины массовой коррупции в стране.