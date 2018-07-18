Cтали известны подробности происшествия в банке Заславля 21 18.07.2018, 18:04

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Девушка-заложница и нападавший — родственники.

В Заславле горожане обсуждают, что нападавший в банке и девушка-заложница — это отец и дочь.

Территория вокруг банка в Заславле, в котором 47-летний мужчина взял в заложницы 23-летнюю девушку, до сих пор оцеплена. Операция закончена, но местные жители не расходятся.

— Это отец и дочка, — рассказывает местная жительница Татьяна. — Я слышала, что они пришли в банк за кредитом. Но в кредите им отказали, и он взял в заложники дочку.

В городском закрытом вайбер-чате местные обсуждают эту же версию: нападавшего зовут Сергей К., заложница — его дочь Дарья, которую он якобы воспитал один.

— Он души не чаял в дочери, — говорят местные.

Известно, что сейчас с девушкой-заложницей работают следователи.

— Вероятнее всего, они (нападавший и заложница — Прим.) родственники, — рассказала tut.by официальные представитель СК Юлия Гончарова. — Но степень их родства мы установим и озвучим позже.

Напомним, сегодня в здании гостиницы на улице Советской в Заславле в помещении банка мужчина взял заложницу. Позже милиция сообщила, что ликвидировала 47-летнего нападавшего и освободила заложницу. 23-летняя девушка, по предварительным данным, беременна. Она не пострадала. Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело за захват заложника.

— На протяжении более чем двух часов мы вели с ним переговоры. Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля, — сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич.