Как на Черноморском побережье: что происходит с погодой 2 19.07.2018, 13:15

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Как долго еще будут грозы и чем примечательна погода в этом году.

Теплая погода с проливными дождями больше характерна для Черноморского побережья. Как долго еще будут грозы и чем примечательна погода в Беларуси в этом году, рассказали tut.by специалисты Белгидромета.

Теплый и мокрый июль

Первая декада июля была достаточно холодной и мокрой — в Беларуси в среднем выпало 172% от климатической нормы осадков.

— Избыток увлажнения отмечался практически повсеместно, за исключением юго-востока. В Брагине, Гомеле выпало 46% от климатической нормы осадков. 12 июля в Бресте за 12 часов выпало 60 миллиметров осадков, 14 июля в Житковичах — 59 миллиметров. 17 июля сильные ливни и грозы прошли почти по всей стране, но они не были опасными, — отмечает начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов Белгидромета Наталья Клевец.

Виновник дождей на этой неделе — малоподвижный южный циклон, центр которого — над северо-востоком Украины. В Беларусь поступает теплый влажный воздух с Черного моря.

— Такая погода с проливными дождями и высокой температурой воздуха больше характерна для Черноморского побережья, — рассказывает специалист.

Такая ситуация продлится до конца недели, а вместе с ней — неустойчивая, но по-летнему теплая, погода.

— Днем и по вечерам будут дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. В ночное время дожди будут ослабевать, но температура останется повышенной. Ночью температура не будет опускаться ниже +14−19 ºС, днем будет составит +22−28 ºС. В начале следующей недели на западе страны станет меньше дождей, а в центре и восточных регионах сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, останется высокой вероятность гроз.

Ночью на следующей неделе прогнозируют от +11 ºС на западе страны и до +18 ºС на востоке, а днем, как и на этой неделе, — +22−28 ºС.

Кстати, синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности, уже пятый раз на этой неделе. 20 июля днем на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Самый холодный февраль за 25 лет и самый теплый май

Специалист Белгидромета вспоминает, чем удивляла погода в другие месяцы этого года.

Минимальная температура, зарегистрированная этой зимой, наблюдалась в Кличеве 27 февраля — минус 30,4 градуса. Такого холодного февраля не было последние 25 лет.

— Март в этом году был очень холодным, средняя температура составила -2,6 ºС. С 1981 года такой холодный март бывает примерно один раз в пять лет.

А вот апрель был теплым. Средняя температура в апреле составила 10,5 ºС, что на 3,2 градуса выше климатической нормы. Такой теплый апрель фиксируется во второй раз за всю историю метеонаблюдений после апреля 2000 года, когда среднесуточная температура воздуха была 10,2 ºС.

Климатическое лето в Беларуси началось еще в апреле, а май стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

— Средняя температура мая — 16,7ºС, что на 3,5 градуса выше нормы. Максимальная температура месяца была зафиксирована в Бресте 30 мая — 31,3 ºС.

Был теплее нормы и июнь, со средней температурой +17,6 ºС.

В первом полугодии 2018 года в Беларуси было мало дождей. В мае в среднем по стране выпало 49% от климатической нормы осадков.

— Особенно засушливой была первая декада мая, когда в некоторых пунктах наблюдения выпало менее одного миллиметра осадков за 15 дней.

Во второй половине июня осадки начали выпадать, и часто дожди достигали критериев опасных явлений. Специалист вспоминает, что 14−15 июня в Березино наблюдался очень сильный дождь.