ДТП в Грузии: 22 белоруса завтра вернутся домой 2.07.2018, 16:15

Фото: rustagi2.ge

Еще три человека остаются в больнице.

Белорусские туристы, которые попали в ДТП в Грузии, планируют 3 июля вылететь домой, сообщает в своем твиттер-аккаунте МИД Беларуси. Как пишет onliner.by, по данным ведомства, сегодня 22 пострадавших в ДТП в Грузии белоруса после оказания помощи и обследований отпущены из больниц.

— Завтра вылететь в Беларусь из Тбилиси планирует 21 человек, трое пострадавших, из которых один успешно прооперирован, остаются в Грузии, — проинформировали в МИДе.

Напомним, вчера, 1 июля, на перевале Гомбори произошла авария: по пути из Тбилиси в сторону Телави перевернулся автобус с туристами. По уточненным данным Министерства иностранных дел Беларуси, пострадало 25 человек. У них диагностировали травмы легкой и средней степени тяжести. МВД Грузии возбудило уголовное дело.