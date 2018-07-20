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Эксперты – водителям: Как ездить во время потопа и сберечь машину

  • 20.07.2018, 8:29

Белорусские города в последнее время все чаще «уходят под воду».

Как ни предупреждают граждан о проливных дождях и возможности затоплений некоторых улиц, мы по-прежнему наблюдаем заглохшие и плавающие в лужах автомобили. А раз уже сезон дождей в самом разгаре, AUTO.TUT.BY вместе с помощником директора Центра контраварийной подготовки Дмитрием Перлиным напоминает, как безопасно передвигаться в таких условиях и чем грозит несоблюдение простых мер безопасности.

Первые 5−10 минут дождя особенно опасны

Самый простой и одновременно маловыполнимый совет — просто оставьте машину дома и отложите поездку. Сбережете нервы и автомобиль. Но очевидно, что им пользуется лишь малая доля автолюбителей. К тому же ливень может застать и в дороге. Поэтому стоит перейти к практическим рекомендациям.

— Что касается езды по воде, то есть две основные опасности. Первая — скользко! При дожде вообще, даже независимо от его интенсивности. Особенно в первые моменты, когда с асфальта еще не смылась грязь и пыль. Образуется очень скользкая пленка. Поэтому первые 5−10 минут дождя особенно опасны. Сцепные свойства покрышек резко падают. На это нужно делать поправку, увеличивать дистанцию, боковой интервал, учитывать ухудшение обзорности и видимости. Короче говоря, нужно обострить внимание и ехать медленнее обычного.

Когда автомобиль попал в аквапланирование, то водитель становится пассажиром

— Вторая опасность при езде — аквапланирование. Это касается в основном загородных режимов вождения. Не придумали еще такую шину, которая бы на автомобиле любого типа привода и массы не оторвалась бы от земли, всплыв на тонкой водяной пленке на скорости выше 100 км/ч. На разных машинах и разных шинах эта предельная скорость может варьироваться, но в очень узком диапазоне.

— Наши дороги не самые ровные, встречаются колеи, причем даже на таких трассах, как М1. Влететь на скорости 110 км/ч в колею, полную воды, — это гарантированно серьезные проблемы. Аквапланирование — это полная потеря сцепления одного или всех колес автомобиля с поверхностью. Нет такой квалификации водителя, чтобы совладать с машиной, которую несет под действием сил инерции. «Когда автомобиль попал в аквапланирование, то все, включая водителя, превращаются в пассажиров». Эту поговорку приписывают известному гонщику Михаэлю Шумахеру.

Первым признаком того, что колеса всплывают, является кратковременное скачкообразное увеличение оборотов двигателя. Скорость та же, а мотор вдруг взревывает. Что в этом случае нужно делать? Не бросать газ, не тормозить, не крутить рулем. Если резко бросить газ, то в момент, когда автомобиль зацепится колесами за поверхность и прекратится аквапланирование, сцепление между левой и правой стороной будет, как правило, разным. Этого достаточно, чтобы машину занесло. При торможении этот эффект проявляется еще сильнее.

— Запомните, что в ситуации аквапланирования руль должен стоять прямо. Очень прямо. При повернутом руле в момент прекращения аквапланирования машину тут же рванет в ту сторону, куда повернуты колеса. И справиться с этим рывком, погасить занос не получится даже у самого тренированного водителя. Поэтому крайнюю осторожность следует соблюдать при движении в поворотах, потому что аквапланирование в вираже уже совсем опасное дело.

Большинство легковушек могут преодолеть лужу глубиной не больше 15−20 см

Третья опасность касается экстремальных режимов подтопления и затопления. Здесь самое главное при движении по открытой водной поверхности понимать, насколько там глубоко. Считаные серийные автомобили способны преодолевать броды глубиной более 50 см и имеют для этого соответствующую подготовку.

Большинство же легковушек способны преодолевать лужи глубиной 15−20 см и не рассчитаны на большее. Поэтому, прежде чем соваться в воду, нужно по косвенным признакам прикинуть ее глубину — по бордюрам слева-справа, столбикам, припаркованным другим автомобилям. Хорошо, если вы там ездите регулярно и знаете рельеф, где глубже, где более мелко. Поэтому первое, что нужно помнить, — легковой автомобиль не предназначен для преодоления водных препятствий. Но если нужда, отвага или слабоумие все же заставили ехать «вброд», то здесь нужно соблюдать некоторые правила.

— Ни в коем случае нельзя «лупить» по глубокой воде так, чтобы брызги доставали до соседних домов. Некоторые автомобили имеют под арками воздухозабор. Поэтому если уж в воду полез, то аккуратно, не поднимая волны, а двигая ее перед капотом. Главное, чтобы эта волна не перехлестнула через капот. При этом двигаться таким образом нужно только на первой передаче, если у вас АКП, то в принудительном ручном режиме, опять же на первой передаче и на повышенных оборотах. А все потому, что двигатель, выталкивающий воду из выпускной системы, работает с дополнительной нагрузкой. И если ползти через лужу на холостых оборотах, то мотор может самопроизвольно заглохнуть и потом уже не завестись.

А что делать, если водитель решился на штурм, но на середине пути понял: уже не просто едет, а начинает погружение? Здесь есть два варианта действий. Если среагировали поздно и поняли, что еще немного — и машина превратится в подводную лодку, то лучше самому заглушить двигатель и продумывать план эвакуации. Это безопаснее, чем двигатель заглушит вода со всеми прелестями гидроудара.

— Если же водитель вовремя сообразил, что глубина увеличивается до критичного уровня, то нужно плавно остановиться и держать газ. Потом, все так же удерживая повышенные обороты, включить заднюю и выезжать обратно. Главное — не дать автомобилю заглохнуть, потому что завестись второй раз может и не получиться.

Ехали по луже, услышали стук двигателя — вы уже приехали!

— Очевидно, что самое главное — не допустить попадания воды в двигатель. Лучше всего не соваться в лужу, если вы не знаете, где в вашем автомобиле воздухозаборник и как он устроен, какая регламентированная глубина преодолеваемого брода. Следует соблюдать осторожность в отношении навесного оборудования — генератора, компрессора кондиционера, а также проводки и электронных блоков.

В ситуации, когда вы ехали в луже и неожиданно двигатель с жестким стуком заглох, не стоит его пытаться завести снова. Стук — явный признак того, что вы уже приехали. Поэтому глушим мотор, ищем возможность эвакуировать автомобиль. Если дождь продолжается, лучше обесточить машину, сняв клеммы с аккумулятора. Не факт, что пока вы будете искать помощь, уровень воды не поднимется до критического. Далее — эвакуатор и разборка мотора на СТО. Не стоит надеяться на то, что «высохнет и само пройдет».

Если автомобиль оказался затоплен на какое-то время, то после схода воды тоже не стоит сразу заводить двигатель. Для начала нужно забраться под капот и открыть корпус воздушного фильтра. Если там есть вода — слить ее. Мокрый фильтр? Заменить или просушить. Причем вместе со всем автомобилем, если есть такая возможность.


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