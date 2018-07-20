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Страшная авария на М1: под Дзержинском микроавтобус смял легковушку

  • 20.07.2018, 21:32
  • 1,572
Фото: sb.by

Есть погибшие.

В пятницу днем, 20 июля, на подъезде к Дзержинску на автодороге М1 произошла серьезная авария, информирует kp.by.

ДТП случилось на месте пересечения «олимпийки» и дороги республиканского назначения Р1. По всей вероятности, на магистрали столкнулись сразу три машины. Пока неясно, кто стал виновником аварии, предположительно одна из авто выехала на встречку.

У легкового авто как будто срезана крыша
Фото: sb.by
Искореженный микроавтобус лежит на крыше
Фото: sb.by

Затруднено движение, с трассы еще не убрали искореженный легковой «Фольксваген Пассат», у которого буквально срезало крышу, а рядом лежит на крыше изуродованный «Форд Транзит», недалеко стоит поврежденная фура. Кругом рассыпана голубика и другие ягоды, которые по всей видимости перевозили в бусе, все залито пеной.

Все усыпано голубикой, которую перевозил бус, и залито пожарной пеной
Фото: sb.by

На месте аварии работают спасатели, инспекторы ГАИ и врачи.

Медики реанимировали пострадавшего мужчину на месте аварии
Фото: sb.by

– Погибших несколько, медики накрыли тело мужчины, которого пытались реанимировать, а в салоне авто сидит женщина, которая не шевелится и вся в крови, скорее всего, тоже мертва. Водителя микроавтобуса экстренно госпитализировали, – рассказали очевидцы.

Одна из машин выехала на встречную полосу движения
Фото: sb.by

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