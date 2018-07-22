В России по делу о госизмене арестован 74-летний ученый из «Роскосмоса» 5 22.07.2018, 12:55

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Задержанный работал в главном НИИ корпорации.

Суд в Москве арестовал сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье представитель Общественной наблюдательной комиссии Евгений ЕникеевM.

«В СИЗО «Лефортово» накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена», - заявил Евгений Еникеев.

По словам Еникеева, в «Роскосмосе» прямо не подтвердили, что Кудрявцев имеет отношение к делу, так как дело засекречено. По этой же причине информацию об аресте не подтвердили и не опровергли также в Лефортовском суде Москвы, который рассматривает вопросы об избрании мер пресечения по делам о шпионаже и госизмене.

Напомним, в пятницу в ЦНИИмаш — головной научно-исследовательский институт «Роскосмоса», а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона пришли с обыском сотрудники ФСБ. На следующий день Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении.

По данным СМИ, обыски шли в рамках уголовного дела о госизмене. Проверки связаны с вероятной утечкой данных о секретных гиперзвуковых проектах оборонной промышленности: оперативники подозревают, что данные о российских разработках в этой сфере могли попасть к западным спецслужбам.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил подчиненным оказывать следствию максимальное содействие.