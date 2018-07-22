Названы автомобили, с которыми владельцы не хотят расставаться 22.07.2018, 20:21

Топ-5 самых долговечных автомобилей.

Многие автовладельцы сегодня предпочитают перепродавать авто после 3-5 лет эксплуатации, однако с некоторыми моделями их хозяева не спешат расставаться.

Эксперты составили рейтинг моделей, которые служат дольше всех, передает mashyna.com.

Первое место занял внедорожник Toyota Land Cruiser. Как правило, эта модель верой и правдой служит водителям 11 лет. Благодаря надежности и комфорту легендарный Land Cruiser не теряет популярность и на вторичном рынке.

Второе место досталось родстеру Porsche Boxster. В среднем эту модель продают после 10 лет эксплуатации. Модель известна своей надежностью. Единственный минус - заоблачная цена.

«Бронза» в Ford Explorer. Американский внедорожник поражает прочной рамной конструкцией и надежным двигателем. Один владелец в среднем эксплуатирует модель 9 лет.

На четвертом месте еще один «американец» - Chevrolet Corvette. Несмотря на ряд жалоб на качество, средний срок владения этой моделью достигает 9 лет.

Замыкает ТОП-5 самых долговечных авто бизнес-седан Toyota Avalon. Несмотря на то, что модель не стала популярной в Японии, она завоевал признание на американском рынке. Седан продается в США с 1995 года, а среднее время владения моделью составляет 9 лет.