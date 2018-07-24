Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире 24.07.2018, 18:40

Toyota Corolla

Фото: motortrend.com

Мировой рынок новых автомобилей продолжает расти.

Почти все ведущие автопроизводители за первые шесть месяцев 2018 года улучшили свои показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, пишет livecars.ru. Но кто лидирует в списке самых продаваемых моделей и каким авто покупатели отдают предпочтение на авторынке чаще всего?

10. Chevrolet Silverado

Toyota Corolla

motortrend.com

Культовый американский пикап, который засветился в фильме «Убить Билла» и в одном из клипов певицы Lady Gaga, выпускается еще с 1999 года, но до сих пор сохраняет популярность среди американский потребителей. Именно североамериканский рынок позволяет держаться модели в топ-10 мирового рейтинга.

В мае дилерам удалось реализовать 60 954 авто, что на 21,2% больше чем в 2017 году. Это лучший рост в первой десятке мирового рынка в мае. Всего за пять месяцев было продано 264 188 экземпляров, что 9,9% выше, чем в 2017-м. Тем не менее, Silverado не удалось сохранить 8-е место, которое он занимал год назад.

9. Honda CR-V

Honda CR-V

https://www.motortrend.com

Японский кроссовер выпускается с 1995 года и очередная обновленная версия автомобиля продолжает оставаться популярной на мировом рынке, хотя и опустилась сразу на три позиции, по сравнению с 2017 годом, когда CR-V входил в топ-6.

В мае Honda продала 64 442 CR-V по всей планете, что на 6,8% выше, чем в мае 2017-го, но в целом за пять месяцев у кроссовера зафиксирован спад в 8,5% (самый большой в топ-10) до 271 708 единиц.

8. Toyota Camry

Toyota Camry

https://www.motoring.com.au

Единственная модель, совершившая за год рывок в топ-10, находясь за ее пределами. В мае дилеры реализовал 60 435 седанов, что на 8,1% больше, чем год назад, а всего за пять месяцев 2018 года зафиксирован рост в 9,7% до 284 483 единиц — это третий по росту результат в топ-10.

7. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

https://www.carmagazine.co.uk

Немецкий производитель вместе с Toyota располагает сразу тремя моделями в топ-10 мирового рынка, и Polo как раз открывает его список. К слову, Polo сделала рывок вместе с Camry, также поднявшись на три позиции с 10-го места.

В мае компании удалось продать 64 314 автомобилей, что на 7,2% выше, чем год назад. За пять месяцев было реализовано 301 908 Polo — это на 8% выше, чем год назад.

6. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

https://www.autoevolution.com

Компактный кроссовер от немецкой компании пережил рестайлинг и показал самый крупный рост в топ-10, поднявшись на одну позицию вверх по сравнению с 2017-м годом.

В мае удалось продать 70 493 машины, а всего за пять месяцев 333 540 единиц. И тот и другой показатель на 14,4% выше, чем год назад. Лучший показатель в плане роста продаж в мае в топ-10 нашего списка.

5. Toyota RAV4

Toyota RAV4

https://www.extremetech.com

Тем не менее, потеснить другой кроссовер от Toyota немцам не удалось — не хватило всего двух тысяч проданных авто. RAV4 сохранила позиции и открывает пятерку самых популярных моделей в мире.

За пять месяцев 2018 года компании удалось реализовать 335 325 автомобилей, что на 8,1% выше, чем за аналогичный период 2017-го, но при этом в мае рост оказался не столько значительным — 3% до 75 094 машин.

4. Honda Civic

Honda Civic

https://www.carmagazine.co.uk

Одна из двух моделей Honda в топ-10 и единственная в топ-5 также переживает период рестайлинга, но он проходит весьма удачно для Civic, показавшей 13,7% роста до 79 481 единиц в мае 2018-го по сравнению с маем 2017-го. За пять месяцев рост поменьше, но также существенный — 7,8% или 350 146 штук.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

https://car-recalls.eu

Одна из самых популярных моделей Европы и мира последние 30 лет продолжает переживать обновления, но остается все также востребованной, входя в тройку самых покупаемых авто на планете.

Правда, это единственная модель в топ-10, которая показал спад продаж в мае, и он был очень существенным — минус 8,6% до 70 тысяч единиц по сравнению с 2017-м годом. Но в целом за пять месяцев 2018 зафиксирован небольшой рост в 2,4% до 367 655 единиц авто.

2. Ford F-Series

Ford F-Series

https://www.forbes.com

Абсолютный лидер среди пикапов на мировом рынке. Модель выпускается более 60 лет и до сих пор является хитом продаж в США, где традиционно питают слабость к этой версии кузова.

F-Series показала отличный рост в мае, продав 103 067 единиц, что на 10,9% больше, чем в мае 2017-го. Это также одна из лишь двух моделей, которых было продано более 100 штук за отчетный месяц. Также за год Ford удалось нарастить обьемы продаж модели на 3,9% до 441 025 штук.

1. Toyota Corolla

Toyota Corolla

https://www.estadao.com.br

Наконец, абсолютным лидером продаж в мире остается компактная Corolla, которая еще в 1974 году попала Книгу рекордов Гинесса как самая продаваемая модель в мире, и спустя почти полвека продолжает диктовать моду на рынке.

Corolla — единственная модель, перешагнувшая рубеж в полмиллиона автомобилей (501 013), проданных за пять месяцев 2018 года, а также одна из двух, которых было продано более 100 тысяч в мае (107 099). Однако в целом рост продаж зафиксирован совсем небольшой — лишь 0,8% в мае и 0,1% по итогам пяти месяцев.

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Стоит отметить, что по итогам первых пяти месяцев 2018 года топ-10 покинул популярный Ford Focus, показав обвал продаж в 18,3% и опустившийся на 13-е место рейтинга топ-100. Также сильно просела модель Volkswagen Getta, опустившаяся с 15-го на 32-е место и потеряв 17,2% в продажах.

В топ-25 поднялся китайский субкомпактный кроссовер Baojun 510, увеличивший обьем продаж за пять месяцев 2018 года на 162,8% до 189 709 единиц. Также отличный рост зафиксирован у модели Jeep Compass — 156% до 176 485 единиц.