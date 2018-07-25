Андрей Паук судится с райисполкомом и райсоветом 25.07.2018, 15:57

Андрей Паук

Блогер и активист добивается гласности.

В суде Октябрьского района Гомельской области начали рассматривать иск общественного активиста и блогера Андрея Паука на действия чиновников райисполкома и райсовета, передает «Радыё Свабода».

Блогер требует гласности

Местные чиновники не позволяют Андрею Пауку присутствовать на аппаратных совещаниях, на сессиях райсовета, где решаются важные для развития района вопросы.

«Чиновники только декларируют, что «работают публично и открыто» в пользу жителей района, - сетует Паук. - А возможности присутствовать на том же еженедельном совещании в райисполкоме нет - не пускают. На сессию райсовета тоже. Говорят, что вход только по приглашениям. Пытаюсь через суд изменить такую практику».

Интересы райсовета в суде представлял его председатель Олег Торгонский, райисполкома - руководитель дел Валентина Шлапакова с юристом. В отказах на участие Паука в аппаратных совещаниях райисполкома и сессиях райсовета чиновники ссылаются на регламенты деятельности этих государственных структур.

Судья Владимир Василевский, который рассматривает дело, пригласил доставить на основное заседание суда регламенты деятельности райисполкома и райсовета, а также обратил внимание истца, что он не обжаловал ответы райсовета на отказ в Гомельский областной совет. Досудебного порядка урегулирования конфликта в деятельности государственных органов требует Гражданский кодекс. На это обстоятельство обратил внимание и помощник районного прокурора Вадим Шибут.

Наказали за интервью

Блогера Паука не только не пускают на сессии райсовета и заседания исполкома, которые проходят непосредственно в райцентре. 24 июля он хотел сделать стрим в деревне Буда, где проходило выездное заседание исполкома с участием «депутата» «палаты представителей» Евгения Адаменко. Однако активиста задержала милиция. Против него составили протокол за «незаконное изготовление продукции СМИ» без аккредитации для спутникового телеканала «Белсат».

Речь идет о сюжете под названием «Блогеру угрожают судом за майку с надписью «Они любят тебя», размещенном 8 июля на сайте «Белсата». Блогер Паук в этом сюжете - главный герой.

«Надо иметь бурную фантазию, чтобы заявлять, что я сделал о себе видеосюжет да еще распространил его на «Белсате», - комментировал задержание Паук.

По мнению активиста, задержали его нарочно, чтобы физически не смог попасть на встречу чиновников с односельчанами и вести оттуда стрим на YouTube и разместить видео в группе «Рудобельская показуха», зарегистрированной в социальной сети «ВКонтакте».

История с майкой

В июне Паук сделал майку с нанесенными на нее фотографиями заместителя председателя райисполкома Владимира Елисеева и главе дел Валентины Шлапаковoй и надписью «Они любят тебя», надел ее на себя и пришел на площадь перед райисполкомом, где нынешние выпускники школ устраивали вечеринку.

Чиновники «с майки» обиделись на блогера и подали заявления в милицию, что Паук «оскорбил честь и чувства семьи».