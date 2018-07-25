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Видеофакт: Как выглядят Миоры с высоты птичьего полета

  • 25.07.2018, 21:14

Уроженец Миор Игорь Медюха снял с квадрокоптера родной город и сделал красивый видеоролик.

Миоры — колоритный городок на западе Витебщины. Находится на берегу большого Миорского озера. Его набережная составляет 1,5 километра. Уроженец Миор Игорь Медюха снял с квадрокоптера родной город и сделал красивый видеоролик, передает tut.by.

В Миорах, как и в Дисне — самом маленьком городе страны, хорошо сохранилась старая планировка улиц: они как бы «стекаются» к озеру.

Довольно живописный уголок в Миорах — городской парк. Он называется «Полуостров» — так как окружен водой озера. Место отдыха, где проходят многие праздники и фестиваль «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю», хорошо видно с набережной.

Главная достопримечательность Миор — костел Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича. Его построили из красного кирпича в стиле неоготики в 1907 году.


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