ЕСПЧ предложил Олегу Сенцову прекратить голодовку 25.07.2018, 21:49

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску «Сенцов против России».

Европейский суд по правам человека призвал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинениям в «терроризме», прекратить голодовку, а Россию — обеспечить ему необходимое лечение, передает «Медуза».

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску «Сенцов против России», в котором режиссер обвинял власти РФ в нарушении статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

«Суд <…> требует от России предоставить лечение, соответствующее его медицинскому состоянию. Суд также предлагает господину Сенцову прекратить голодовку и принять жизненно необходимое лечение», - говорится в заявлении ЕСПЧ.

Олег Сенцов голодает с 14 мая, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. В начале июля Сенцов согласился в минимальных количествах принимать питательную смесь из-за осложнений с сердцем.