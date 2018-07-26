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Финляндия срочно нуждается в таксистах из-за рубежа

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  • 26.07.2018, 16:29
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В стране возник острый дефицит рабочей силы.

Финская сфера такси страдает от недостатка квалифицированной рабочей силы.

Об этом пишет Yle.

Столичная компания Taksi Helsinki заявила, что могла бы немедленно нанять несколько сотен новых водителей.

Фирма Taksi Vantaa также подтверждает нехватку водителей. Компании, предлагающие услуги такси в других городах, также ссылаются на нехватку рабочих рук.

Исполнительный директор Taksi Vantaa Эса Ниссин заявил, что либерализация рынка услуг такси заставила многих водителей прекратить работу, поскольку падение заработка выглядело неотвратимым в связи с выходом новых игроков на рынок.


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