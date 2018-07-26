Эксперты назвали очень полезный продукт для продления жизни 26.07.2018, 16:50

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Исследователи провели эксперимент с участием более 420 тысяч человек.

Китайские ученые установили: существует продукт питания, помогающий снизить смертность от всех причин. Подробности их исследования – в издании Journal of Internal Medicine, пишет healthyliving.com.ua.

Исследователи осуществили эксперимент с участием более 420 тысяч мужчин и женщин. Сведения о самочувствии людей собирались на протяжении 16 лет, за это время умерли 54 тысяч мужчин и 31 тысяча женщин.

Проанализировав обстоятельства смерти участников соотношении с особенностями их питания, специалисты заключили: регулярно употреблявшие рыбу люди снижали свой личный риск смерти от разных заболеваний. В частности, мужчины, которые часто ели рыбу, были в меньшей степени склонны к смертности от заболеваний сердца и сосудов, а также от болезней печени. Женщинам употребление рыбы обеспечивало снижение риска умереть от болезни Альцгеймера.

Авторы исследования резюмировали в итоге, что употребление рыбы, которая насыщена омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствует снижению смертности. Напомним, что в 2015 году исследователи из Гарвардского университета в США заявили о том, что употребление рыбы способствует продлению жизни на два года.

Ученые тогда заявили, что для поддержания достаточного уровня ценных жирных кислот в организме необязательно есть рыбные блюда каждый день - достаточно употреблять две порции рыбы в неделю.