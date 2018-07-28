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В России по делу о госизмене арестовали еще одного 64-летнего ученого

  • 28.07.2018, 19:20
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Алексей Темирeв - обладатель многих патентов на изобретения.

В Московском СИЗО "Лефортово" содержится арестованный ученый из Новочеркасска Алексей Темирёв. Как передает «Радио Свобода», об этом сообщил в своем блоге член городской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Алексей Темирёв, обладатель многих патентов на изобретения, в настоящее время тяжело болен, его здоровье сильно ослаблено. В публикации говорится, что ученый руководит малым инновационным предприятием "Мехатроника". По словам адвоката, на которые ссылается правозащитник Евгений Еникеев, 64-летний Темирёв был арестован Лефортовским судом еще 19 июля. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе Роскосмоса агентству "Интерфакс" заявили, что "человек по имени Алексей Темирев на предприятиях госкорпорации не работает".

19 июня в Москве и Королеве в помещениях ЦНИИмаш, который входит в состав Роскосмоса, прошли обыски в рамках дела о госизмене. Был арестован кандидат технических наук Дмитрий Кудрявцев, а также еще один человек, имя которого не раскрывается. В пресс-службе Роскосмоса заявили, что речь идет о событиях 2013 года. По данным источников “Ъ” близких к следствию, они обвиняются в передаче секретных гиперзвуковых технологий одной из стран НАТО.


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