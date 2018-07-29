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«Удивила ненависть белорусов к коммунизму»

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  • 29.07.2018, 12:59
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ФОто: citydog.by

Программисты, переехавшие из Коста-Рики, рассказали о Минске.

Сайт Dev.by встретился с Андрeем Арройо и Эйми Рэйгада, которые вместе с сыном переехали в Минск из Коста-Рики – в середине июня они сошли с самолета в аэропорту Минска, чтобы жить, работать и учиться в «центре Европы».

ФОто: citydog.by

– Почему решили уехать из Коста-Рики? – спрашивает Эйми. – Чтобы иметь лучшие возможности для себя и для сына, чтобы он получил хорошее образование, овладел другими языками.

Чтобы понять миграционные настроения семьи, недостаточно прочитать о Коста-Рике в «Википедии». Первые попавшиеся источники презентуют страну как центральноамериканскую Швейцарию, то есть самое благополучное государство в Центральной Америке, и как зеленый рай между двумя океанами. Хорошие отношения с США (в 1948 году Коста-Рика отказалась от армии), развитая IT-индустрия, экспорт кофе и туризм приносят в страну неплохие деньги. Копнуть чуть глубже – обнаружатся рассказы про наркотрафик, коррупцию, проблемы с безопасностью и т.д. В общем, если человек задумывается о миграции, значит, у него есть на то причины.

О том, почему Беларусь

Эйми. Сначала мы думали о США и Канаде. Это относительно недалеко, примерно тот же часовой пояс, полет из Коста-Рики в Майами дешевый и занимает всего 2,5 часа. Но мигрировать в США очень сложно: миграционное законодательство, Трамп… Да, пять лет назад, когда мы впервые задумались о переезде, Трампа еще не было, но проблемы на границе были всегда.

Можно было перебраться в Мексику или Чили. Но там тоже говорят на испанском, а мы искали другой язык. Поэтому мы подумали о Европе. Четыре года назад стали искать работу через LinkedIn в Германии. Все шло хорошо, мне позвонили из трех компаний. Но возникла проблема: в то время у нас еще не было университетских дипломов, и это стало препятствием для трудоустройства. Мы растили ребенка, и были другие причины, чтобы откладывать образование. Но после этой истории мы два года посвятили окончанию университета.

В прошлом году, когда дипломы инженеров были уже на руках, мы возобновил поиски работы в Европе. Германия, Нидерланды, Испания... Но столько вакансий, как четыре года назад, уже не было. Я была обескуражена: и в Европе ничего не выходит!

ФОто: citydog.by

Наконец со мной связались из банка UBS в Польше – они предлагали работу тестировщика. Процесс найма длился три месяца, и наконец меня взяли. А вот мужу работодатель ничего предложить не смог.

Мы подумали: не важно! Поедем в Польшу, и уже на месте Андрей найдет работу. Но проблема в том, что из-за большого числа мигрантов Польша ужесточила правила въезда. Первый контакт с UBS состоялся в октябре, окончательное предложение поступило в декабре, тогда же я стала оформлять разрешение на работу, и в апреле этот процесс все еще был в разгаре, поляки запрашивали новые и новые документы. А на то, чтобы получить разрешение на проживание, могло уйти два года.

Но в марте со мной связались через LinkedIn из EPAM. «Привет! Есть вакансии в Беларуси. Вам интересно?» Мы говорим: «Да!»

О Беларуси знали только базовые вещи. Что это бывшая республика СССР, что находится в Восточной Европе. Но тут же мы стали искать информацию о стране, смотреть фото, нашли в социальных сетях группы, созданные мигрантами в Беларуси. Прочитали, что люди дружелюбные. И подумали: почему нет?

О трудоустройстве и документах

Андрей. Это было легко! 15 марта – интервью с Эйми, 21 марта – интервью со мной, и 28 марта у нас уже были предложения работы. Сразу же начали оформлять документы, и через 15 дней все было готово. Так быстро! Из Польши мы ждали ответа полгода, а тут все решилось за полмесяца. Тогда мы сказали полякам: большое спасибо, но мы уже оба получили работу. Для переезда в Минск понадобился минимум бумаг: свидетельства о рождении, свидетельство о браке, дипломы. Въехали без виз и сейчас оформляем разрешение на временное проживание. В конце июля оно уже должно быть готово. Но, кажется, это стало возможным только благодаря тому, что в марте у вас вышел новый закон.

ФОто: citydog.by

О первых впечатлениях от Минска

Эйми. Красивый город, чистые улицы, красивые, отзывчивые люди. Люди читают периодику – в транспорте, на улицах! (В Коста-Рике почти никто не читает, все смотрят в смартфоны.) Дети бегают во дворах, все очень дешево. Так как мы не говорим по-русски, все пытаются нам помогать.

За все время встретили только пару человек, которые реагировали неприязненно. Когда в первый раз хотели оплатить проезд в метро, сеньора в окошке не поняла нас и даже не попыталась помочь. Но охранник рядом говорил по-английски и все объяснил. Другой раз в супермаркете кассир спросил что-то по-русски, мы не поняли, сказали: «Sorry, English?» Он посмотрел странно и сухо ответил: «No». Но, когда мы стали говорить между собой по-испански, его отношение сразу же изменилось. Может, сначала он принял нас за американцев? А вообще, два недовольных человека за месяц – это ерунда. На работе все очень любезные, постоянно что-то советуют, берут нас с собой обедать. А еще они каждый день приносят в офис сладости и угощают. Я толстею.

В то же время местные люди очень серьезные, словно стена. В Латинской Америке принято со всеми обниматься, а здесь это встречают холодно. Забавно.

Об IT-роте

Рота для айтишников? Бесплатные IT-специалисты для государства? Вы серьезно?! В Коста-Рике уже 70 лет нет армии – только полиция. А тут в Уручье мы видим так много военных и вертолетов. Интересно, почему?

О зарплатах и ценах: там и здесь

Эйми. В Коста-Рике я работала в английской компании MicroFocus (не так давно ее купила Hewlett Packard), моя зарплата была $4000. Из них $600 уходило на налоги, так что на руки я получала $3400. Для Коста-Рики это немного. Да, этого достаточно для безбедной жизні, но копить и путешествовать с такой зарплатой не получится, потому что у нас все очень дорого.

Аренда пустой квартиры, без мебели и бытовой техники, стоит $1200, на еду уходило примерно $1000 в месяц, на бензин тратили каждый по $100, итого транспорт нам обходился где-то $200 в месяц. За школу Матиаса платили $1200, и это без питания.

ФОто: citydog.by

В Минске зарплаты много ниже, но и жизнь гораздо дешевле. Большая квартира возле метро «Уручье» (две спальни, зал, большая кухня, две ванные) обходится нам в $600 – в Коста-Рике такая бы стоила около $1500. Еда – где-то $350. Cходили в ресторан, заказали закуску, горячее, десерт, кофе, по одному напитку – заплатили 79 рублей, или $40. В Коста-Рике за что-то подобное отдали бы $120.

Школа (билингвальный частный детсад-школа) в Минске стоит $600 в месяц, и сюда входит питание, трансфер из дома и обратно, а также кружки.

Транспорт вместе с поездками на Uber обошелся за месяц в $100 на всех. Да, хотелось бы арендовать машину, но для этого нужны местные права, а это трехмесячные курсы на русском языке, пока – нереально. Но здесь и общественный транспорт хороший. В Коста-Рике расстояние в 5 километров будешь преодолевать на автобусе два часа из-за пробок. Здесь этот же путь займет 10-15 минут на метро. И оно тут суперчистое, не то что в Нью-Йорке или Чикаго, где грязь, вонь и крысы размером с собаку.

О белорусской еде

У местной еды чересчур насыщенный вкус, так как в нее кладут много соли и приправ. Это непривычно. Черный хлеб, например, очень «сильный» на вкус. Зато он без консервантов, через три дня черствеет. А хлеб в Коста-Рике можно положить в хлебницу и через месяц достать таким же.

В молочные продукты мы влюбились, они такие свежие, гораздо лучше, чем в Коста-Рике. Нам нравятся супы и салаты. А вот с мясом непросто. В Коста-Рике есть совсем нежирное мясо, много говядины. Тут говяжий фарш мы не можем найти, кругом свинина, и очень жирная.

Фрукты здесь другие, но нам они нравятся. В Коста-Рике выращивают бананы, ананасы, арбузы, они есть круглый год и стоят копейки. А вот импортные очень дорогие. Килограмм черешни, к примеру, почти $20, килограмм персиков – $12, столько же киви. Тут это все очень дешево, и эти фрукты имеют вкус фруктов, не как в Америке – пластика или картона. Да, нам все говорят, что зимой с овощами и фруктами в Беларуси проблема. Посмотрим.

О школе для Матиаса

Как только EPAM сделал предложение, мы стали искать школу в Минске. Сначала мы обнаружили частную школу со словом «международная» в названии. Обучение там стоит $1800 в месяц. Мы расстроились: столько не потянем. Но девушка-рекрутер на работе посоветовала другую частную школу, в три раза дешевле. Занятия там ведутся параллельно на русском и английском языке. Сейчас Матиас ходит в сад при этой школе и за этот месяц уже сильно продвинулся в английском. Сын и раньше понимал английский, но отвечать предпочитал по-испански. А тут приходится и говорить по-английски, ведь сейчас для него это единственный язык общения вне дома. Но все же он очень радуется, когда слышит испанскую речь.

ФОто: citydog.by

Дома Матиас демонстрирует мускулатуру: «Мама, смотри, какие мышцы! В школе я много бегаю и делаю упражнения!» Он этим очень доволен. В Коста-Рике дети не слишком активны.

Говорит, что ему пока трудно с кем-нибудь подружиться. Но дети пытаются общаться с ним по-английски. Мы слышали, что образование здесь на хорошем уровне, поэтому в будущем хотелось бы перевести Матиаса в государственную школу, возможно такую, где преподают испанский, чтобы он не утратил родной язык.

Матиас, расскажи, как зовут твоих друзей в школе? Герман и Злата, так? Чем вы обычно занимаетесь?

Матиас. Так, сначала мы завтракаем, потом играем, потом второй завтрак. Еще есть обед, ужин, потом мы идем домой. Да, еще мы играем и занимаемся. Я уже умею считать по-русски. Один, два, три, четыре… (Считает до 11, демонстрируя отличное произношение. – Ред.).

Эйми. Мы тоже начали учить русский язык. Пока только раз в неделю: белоруска, с которой познакомились в соцсетях, дает уроки для мигрантов. Но в августе должны начаться курсы на работе.

Об ИТ и экономике в Коста-Рике

В Коста-Рике много американских IT-компаний и транснациональных корпораций. Есть представительства IBM, HP, Intel, Accenture, AT&T и др. А вот специалистов, которые бы отвечали их запросам, среди местных жителей не так много. Образование дорогое, а то, что бесплатное, не может покрыть все потребности.

На рынке много свободных вакансий с неплохими зарплатами выше $3000, и, так как закрывать местными кадрами их получается не всегда, работодатели приглашают иностранцев. Много людей приезжает из Колумбии, Венесуэлы, Чили, Аргентины, Филиппин, стран Европы. Границы открыты, въехать в страну очень просто. Поэтому в Коста-Рике много мигрантов, как испаноязычных, так и говорящих на других языках. Все, кто хочет уехать из Латинской Америки, выбирают прежде всего Коста-Рику, ну или США.

В Zona Franca, индустриальном парке, аналоге вашего ПВТ (скорее, Китайско-белорусского индустриального парка. – Ред.), работает порядка 15-20% трудоспособного населения страны (все население Коста-Рики – 4,9 млн человек. – Ред.). Около 20% населения работает в госструктурах, около 30% – в сфере услуг, 15-20% – в сельском хозяйстве (там минимальные зарплаты и безработица).

Местных коста-риканских предприятий очень мало. На них работают в основном те, кто не знает английского. Зарплаты там маленькие, поэтому все стремятся выучить язык и устроиться в иностранные компании. Благодаря тесным отношениям с США 60-70% населения говорит по-английски.

ФОто: citydog.by

О белорусском ИТ

Эйми: Мы видим, что IT-отрасль в Беларуси активно растет. И, как нам кажется, ситуация здесь похожа на ту, что была в Коста-Рике 10 лет назад.

Все начиналось с простых сервисов, кол-центров и техподдержки, но постепенно открывалось все больше предприятий, в страну приезжали иностранцы. Местные жители, не говорившие по-английски, видели это и, желая получать высокие зарплаты, шли на курсы, учили английский и постепенно приходили в IT. Мы сами начинали с работы в кол-центре. Однажды с Андреем говорим друг другу: как уже надоело отвечать на звонки! Тогда друг Андрея, который работал тестировщиком, подсказал, что есть возможность устроиться в IT-компанию джуниорами. Эта работа не была rocket science, она была связана с оценкой дизайна веб-страниц. Мы подали заявления, прошли обучение и получили места. Это было 8 лет назад, и зарплата тогда была около $1500.

С тех пор я училась тестировать, а Андрей пошел по другому пути, дата-анализа. Потом мы поступили в университет и продолжили обучение инжинирингу.

Первый раз я сменила работу в IT, потому что в другом месте мне предложили на $300 больше. А всего через год третье предприятие прибавило еще $1000. В следующий раз я сменила работу, так как предлагали уже плюс $1,5 тысячи. Люди перемещаются из одной компании в другую, так как им платят все больше и больше. Соответственно, растет средний класс, увеличиваются налоговые отчисления.

Нам видится, что в Беларуси происходят аналогичные процессы: через несколько лет здесь будет все больше транснациональных IT-компаний, и зарплаты будут более конкурентными.

Что касается рабочих процессов, в Минске все то же самое, что в Коста-Рике: есть проект, есть сроки. Та же организационная структура – разве что более строгая. На все имеются свои стандарты, и им неукоснительно следуют. Мне это нравится. В то же время пока выполняешь задачу, никто не стоит над душой: мол, ты потратил 1,5 часа на обед и до сих пор не закончил работу.

Вот только рабочее расписание очень отличается. В Коста-Рике из-за близости к экватору световой день очень стабильный. Что летом, что зимой светает в 5 утра, а в 5-6 вечера уже темно. Поэтому люди стремятся прийти на работу как можно раньше. Мне нравилось начинать работать с 6-7 утра и заканчивать в 3-4 пополудни. Здесь же самое раннее, когда я могу зайти в офис, 9 утра, и в это время еще никого нет. Все приходят в 10-11, а уходят в 8 вечера. Я не могу настолько допоздна сидеть в офисе!

О том, что удивило

Удивила ненависть белорусов к коммунизму. Когда мы спрашивали местных, куда сходить в Минске, никто не предложил нам посетить площадь Ленина. Однажды пошли на эту площадь сами. Там все такое красивое: и площадь, и декорации, и даже скульптура. Потом рассказываем о прогулке девушке из Минска, которая говорит по-испански. Она скривилась. Мол, этот тип здесь даже не жил, зачем нам эта статуя?

В Латинской Америке учат, что коммунизм – это хорошо. Да, до сих пор. При университетах есть небольшие коммунистические партии, которые поддерживают революционеров, читают Маркса, Энгельса. Правда, когда слышишь истории белорусов о том, как они выживали в эту эпоху, понимаешь, что это совсем другая история.

ФОто: citydog.by

О будущем и ностальгии по родине

Коста-Рика очень красивая: горы, реки, пляжи, вулканы. Люди добрые. Но страна переполнена, большое число мигрантов, на границе нет контроля, отсюда – наркотрафик, рост преступности. У нас на родине нет такого, как здесь: дети, играющие во дворе до 11 вечера без родителей. В Коста-Рике после 7 спокойно по улице не прогуляешься.

Не так много людей хотят покинуть Коста-Рику: люди очень привязаны к своим родным и не хотят выходить из зоны комфорта. Но определенная часть молодежи до 30-35 лет ищет возможности для переезда.

Многие боятся переезжать, но мы не боимся. Возвращаться домой мы не собираемся. Разве что когда станем старенькими, выйдем на пенсию и будем целыми днями греться на солнышке. А сейчас планируем приезжать в Коста-Рику лишь время от времени, чтобы повидать родных. Если в Минске дела не заладятся? Тогда поедем в другую страну. Германию, Польшу, Испанию – туда, где есть IT-индустрия. Но пока нам здесь нравится.


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