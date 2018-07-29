Белорусская пивоварня вошла в топ-50 лучших в мире 29.07.2018, 17:27

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Рейтинг составлен из оценок, поставленных пользователями Untappd.

Белорусская пивоварня Midnight Project вошла в топ-50 лучших пивоварен мира по версии пользователей социальной сети Untappd. Сейчас пивоварня занимает 47 место, пишет pivo.by.

Рейтинг составлен из оценок, поставленных пользователями Untappd. В топ-50 могут войти компании, выпустившие не менее пяти сортов и получившие более тысячи оценок. Рейтинг пересчитывается ежедневно.

Контрактная пивоварня Midnight Project появилась в 2017 году. Её создали Алексей Фадеенко, сейчас также работающий в российской пивоварне Selfmade Brewery, и домашние пивовары Владимир Аскерко и Илья Бычик. Первым сортом Midnight Project Brewery стал кислый эль Evil Grapefruit. За время существования пивоварня выпустила 18 сортов, включая картофельный IPA, сэзон со свежими огурцами, супер-крепкий имперский стаут. В ближайшее время появится новинка — американский пшеничный эль Midnight Taproom.