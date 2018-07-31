В Барановичах десятиклассник покончил с собой после разговора с инспектором 3 31.07.2018, 11:45

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Парень вместе с компанией зашел в магазин и решил «пошутить».

Как стало известно «Нашей Ниве», неделю назад покончил жизнь самоубийством десятиклассник, ученик барановичской гимназии №5.

Дело было так: парень вместе с компанией зашел в магазин и решил «пошутить», забросив в рюкзак знакомой сухарики.

Это зафиксировала камера наблюдения, на выходе подростков остановили, приехала милиция.

«Потом он имел не самую приятную беседу в милиции. Инспектор якобы говорил ему, что это очень плохо кончится, что он там чуть ли не в тюрьму сядет и его жизнь сломана», - рассказали «Нашей Ниве» друзья парня.

Директор гимназии №5 Татьяна Шестак эту версию не готова ни подтвердить, ни опровергнуть.

«Это все слухи, я не знаю. Следствие ведется, разбирается. Пока мы все скорбим, мы в беде... Парень был очень хороший! Очень позитивный, веселый, летом работал в отрядах от БРСМ», - сказала она.