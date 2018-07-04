В Минске и пригороде 5 июля на несколько часов отключат электричество 2 4.07.2018, 18:37

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Список улиц.

Энергетики предупреждают о плановых отключениях электроэнергии днем 5 июля в Минске и пригороде. В это время будет проводится ремонт на трансформаторных подстанциях и так далее, сообщает РУП «Минскэнерго».

В Минске отключения электроэнергии запланированы по адресам: пр-т газ. "Правда" 48, 50 (с 10.00 до 17.00); пр-т Партизанский 42, 44, 46, 48 (с 10.00 до 16.00); ул. Голубева 11, 13, 15 (с 10.00 до 16.00); ул. Искалиева 4,6 (с 10.00 по 16.00); ул. Лобанка 102, 104, 106, 108, 110, 112 (с 10.00 по 17.00); ул. Народная 21,23/1,23/2,27 (с 10.00 по 16.00); ул. Октябрьская 10, 10б, 10к2, 12, 12а (с 10.00 по 16.00); ул. Прушинских 6, 10, 24, 26, 28 (с 10.00 по 16.00) и на ул. Федорова 6 (с 10.00 по 16.00).

В Минской области предупреждают об отключениях жителей деревень Лесковка (ул. Зиггер, Лесковка-2 с 9.00 по 16.00), Прилукская Слобода (ул. Городская, Дружная, Есенина, Малинина, Мира, Павлова, Скориничская, Слободская, Юбилейная с 9.00 по 17.00), Хатежино (ул. Мира с 9.00 по 17.00), а также в поселке Колодищи (ул. Дальняя, Крапивы, Мира, Осенняя, Северная, Спортивная с 9.00 по 17.00).