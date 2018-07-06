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«Миндовга будем славить долго»

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  • 6.07.2018, 9:25
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Сегодня – 765 годовщина коронации единственного короля ВКЛ.

6 июля 1253 года великий князь Миндовг был коронован в Новогрудке в качестве первого и единственного короля ВКЛ.

В Литве 6 июля является официальным праздником — Днем государства.

Поводом для празднования является годовщина коронации первого и единственного короля ВКЛ Миндовга, которая состоялась 6 июля 1253 года.

13 век был временем зарождения белорусского государства. Этот процесс происходил в окружении могущественных соседей — Польши, крестоносцев и татар. Чтобы усилить государство, князь Миндовг в 1251 г. принял католичество и добился, чтобы ВКЛ взял под покровительство папа римский. Папа Иннокентий IV уполномочил Кульмского епископа Генриха короновать Миндовга. Это произошло 6 июля 1253 года, после чего королевство стало частью политической системы католической Европы.


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