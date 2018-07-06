В чем полезные свойства белого вина? 4 6.07.2018, 14:09

1,350

Несколько ложек этого напитка восстановят жизненные силы при упадке.

Белое вино самый известный и древний продукт. Его готовят из белых, красных, розовых сортов винограда в условиях ферментации при отсутствии кожицы на ягодах. Именно это обуславливает светлый цвет напитка. У многих сортов винограда сок не имеет цвета, пишет beauty-x.pl.

Белое вино имеет много сторонников, стало обязательной частью любого праздничного стола, его применяют в приготовлении различных блюд, косметических средств.

Французы считают, что бокал отличного вина в день полезно! В стране меньше всего случаются инфаркты! Но нужно понимать, что не навредит только умеренное количество спиртного и продукт должен быть хорошего, высокого качества.

Виноделие самое древнее ремесло. Специалисты в этой области считают, что впервые напиток появился, когда в давние времена люди отведали перезревшие плоды винограда. Они почувствовали на себе его действие. С того момента люди собирали и хранили ягоды в сосудах. Так стало развиваться виноделие, появлялись разные виды и сорта вина.

Напиток готовят из сортов винограда, богатых кислотами и ароматическими веществами. Такие вина имеют мягкий вкус, изысканный аромат.

Вина могут отличаться по текстуре, вкусу, аромату. Это зависит от выбранного сорта ягод. Спиртное при этом может быть сухое или десертное.

Отдельного внимания заслуживает шампанское. Оно отличается от других вин тем, что содержит повышенное количество углекислого газа, что делает его шипучим.

Польза для здоровья:

1. Белое вино в составе содержит много витаминов (С, РР, В), микроэлементов, эфирных масел, которых нет в соке из винограда.

2. Кислоты органического происхождения, которые имеются в вине, улучшают аппетит, способствует лучшему усвоению пищи, особенно белка и железа. Поэтому наибольшую пользу от него получают при приеме пищи. Органические кислоты улучшают обмен веществ, нормализуют кислотность желудка, улучшают переваривание пищи.

3. На 85% вино — это структурированная вода из фруктов и ягод лучшего качества.

4. Белое вино пагубно влияет на бактерии, микробы и вирусы. Поэтому его часто применяют для лечения простуды.

5. Холодное белое вино помогает при тошноте и рвоте. Оно связывает и устраняет из организма все вредные токсины.

6. Полезно принимать белое вино при заболевании бронхов и легких. Снижает вероятность заболеть туберкулезом в несколько раз.

Кроме этого вино обладает такими свойствами:

• Несколько ложек вина восстановят жизненные силы при упадке.

• 100-170 мл красного вина улучшает процесс кроветворения, повышает защитные силы организма.

• Полусладкое красное или белое вино предлагают больным с инфарктом миокарда, гриппом, малярией, сердечной недостаточностью.

• При сахарном диабете разрешается употреблять полусладкое вино.

• При умеренных дозах молодое вино нормализует работу сердечно-сосудистой системы, расширяя сосуды, укрепляя сердечную мышцу.

• Также польза белого сухого вина заключается в том, что вредное и негативное влияние холестерина в крови снижается, а стенки сосудов укрепляются. Белое сухое вино содержит небольшое количество сахара, отлично устраняет жажду, выводит соли из суставов и камни из почек.

• Снять стрессы, улучшить сон поможет употребление молодого вина.

Белое вино также применяется в косметических целях. Его можно использовать как тоник, добавлять в маски. Это поможет осветлить кожные покровы, восстановить эластин и коллаген, которые так необходимы для женщин!

Вино прекрасное средство, которое поможет сохранить красивую талию у женщин. Исследования показали, что у тех женщин, которые регулярно употребляли винный напиток, не было избыточного веса, они становились меньше склонными к полноте.

У женщин, которые выпивают по 70-100 гр. красного вина в день, сексуальная жизнь приносит больше удовольствия, чем у тех, кто не пьет совсем!

У мужчин вино подавляет фермент надпочечника, который переводит тестостерон в женский половой гормон эстрагон.

Считается, что именно белое вино улучшает память, мышление, восприятие. Полезно принимать напиток людям пожилого возраста, так как это препятствует развитию болезни Альцгеймера.

В составе красного и белого вина имеются антиоксиданты, которые препятствуют старению организма. Но белое вино содержит их в меньшем количестве, поэтому усваиваются они намного лучше.

Также вино содержит вещества, которые способны сжигать жиры, даря человеку энергетические силы и стройность.