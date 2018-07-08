Илон Маск делает крошечную субмарину, чтобы спасти детей в таиландской пещере 7 8.07.2018, 9:57

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Илон Маск

Подводная лодка создается из деталей ракеты Falcon 9.

Илон Маск продолжает помогать властям Таиланда в спасении двенадцати подростков и их тренера, которые оказались заперты водой в одном из карманов пещеры Кхао-Луанг. Новое решение его инженеров — крохотная субмарина, сделанная из деталей ракеты Falcon 9, сообщает hi-news.ru.

По словам главы SpaceX и Tesla, субмарина в качестве корпуса будет использовать трубу для перемещения жидкого кислорода ракеты Falcon 9. Она достаточно легкая, чтобы уместить двух человек, небольшая, чтобы пройти через узкие расщелины, а также прочная.

Илон Маск заверил, что компания успеет построить устройство до того, как пещеру окончательно затопит из-за дождей. SpaceX закончит сборку в течение 8 часов и после 17-часового перелета подводная лодка окажется в Таиланде.

Напомним, ранее Маск предложил другой способ спасения детей — протянуть к детям нейлоновую трубу и надуть ее воздухом, по которой они могли бы выбраться к выходу.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером по футболу оказались заперты в одном из карманов пещеры Кхао-Луанг, где из-за начавшихся дождей неожиданно поднялся уровень воды и отрезал детям путь к выходу. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.

В прошедшую пятницу стало известно о гибели дайвера, который занимался доставкой кислородных баллонов к пострадавшим детям. 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции.