В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018

В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-20181
- 8.07.2018, 10:24
Североатлантический альянсе пожелал командам удачи в предстоящих матчах.
Все страны, вышедшие в полуфинал чемпионата мира по футболу, являются членами НАТО.
Как пишет РБК, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице альянса в Twitter.
В НАТО пожелали командам удачи на предстоящих соревнованиях. В альянсе подчеркнули, что в этом году в чемпионате мира по футболу участвуют команды 10 стран-членов НАТО.
The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI— NATO (@NATO) 7 июля 2018 г.
В полуфинал чемпионата вышли только европейские команды: Франция, Бельгия, Англия и Хорватия. Французы и бельгийцы сыграют за выход в финал чемпионата во вторник, 10 июля, а англичане проведут матч с хорватами в среду, 11 июля.
Россия в четвертьфинале уступила команде Хорватии и выбыла из соревнования. Судьба матча решилась в серии пенальти, которую лучше провели хорватские футболисты.