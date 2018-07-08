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В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018

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  • 8.07.2018, 10:24

Североатлантический альянсе пожелал командам удачи в предстоящих матчах.

Все страны, вышедшие в полуфинал чемпионата мира по футболу, являются членами НАТО.

Как пишет РБК, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице альянса в Twitter.

В НАТО пожелали командам удачи на предстоящих соревнованиях. В альянсе подчеркнули, что в этом году в чемпионате мира по футболу участвуют команды 10 стран-членов НАТО.

В полуфинал чемпионата вышли только европейские команды: Франция, Бельгия, Англия и Хорватия. Французы и бельгийцы сыграют за выход в финал чемпионата во вторник, 10 июля, а англичане проведут матч с хорватами в среду, 11 июля.

Россия в четвертьфинале уступила команде Хорватии и выбыла из соревнования. Судьба матча решилась в серии пенальти, которую лучше провели хорватские футболисты.


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