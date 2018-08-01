«Они знали, чем это может закончиться» 9 1.08.2018, 10:27

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Все о гибели российских журналистов в ЦАР.

В Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, передает «Радио Свобода».

Они прилетели в эту страну 27 июля, чтобы снять документальный фильм о работе "ЧВК Вагнера" для "Центра управления расследованиями" (ЦУР), одно из проектов Михаила Ходорковского, и должны были вернуться в Россию 18 августа. "Вагнеровцы" знали, что съемочная группа находится в стране.

Гибель группы подтверждена посольством России, миссией ООН в ЦАР, а также местными чиновниками. По основной версии, автомобиль с Джемалем, Расторгуевым и Радченко был остановлен в ночь на понедельник на блокпосту, когда они ехали из столицы ЦАР Банги в город Сибю. В этот момент из засады вышли вооруженные люди и фактически расстреляли россиян на месте, оставив в живых водителя (его уже допросила полиция). ​По версии источника "Интерфакса", целью убийства был грабеж. Агентство сообщает, что тела погибших были доставлены в Банги и уже опознаны. Орхана Джемаля, как сообщает The Bell, опознала по фотографии его супруга Ирина Гордиенко.

По данным Анастасии Горшковой, заместителя главного редактора ЦУР, группа приехала в ЦАР в субботу, 28 июля. На следующий день она отправилась на базу "ЧВК Вагнера" в президентском дворце бывшего главы государства, диктатора Жана Беделя Бокассы. Их не пустили на территорию, потребовав аккредитацию местного военного ведомства.

В тот же день, как рассказала Горшкова "Дождю", около отеля двое полицейских потребовали и получили от журналистов взятку (около 100 долларов) за "незаконное использование съемочной аппаратуры".

Вечером воскресенья, 29 июля, группа должна была поехать на встречу со своим "фиксером" в ЦАР по имени Мартин в другой город, находящийся в 400 километрах от Банги. Водителя для этой поездки им рекомендовал сам Мартин. С собой у Джемаля, Расторгуева и Радченко было около 8000 долларов, две камеры и другая дорогостоящая техника. Выезд был запланирован на 7 вечера. Представитель властей Сибю Марселин Йойо рассказал AP, что предупреждал россиян об опасности передвижения по стране ночью. Он также выдвинул несколько иную версию того, как произошло само нападение: согласно ней, съемочную группу перед убийством захватили в плен около 10 человек, говоривших на арабском языке.

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на посольство России в ЦАР, что у двух россиян при себе якобы были собой пресс-карты "Известий". По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах Сибю. Позже в "Известиях" сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.

Как рассказал русской службе Би-би-си Андрей Коняхин, главный редактор "Центра управления расследованиями", одного из проектов Михаила Ходорковского, последний раз Джемаль, Расторгуев и Радченко выходили с ним на связь в воскресенье. Коняхин подтвердил, что вместе с погибшими журналистами они делали "проект по ЦАРу".

Орхан Джемаль

Александр Расторгуев

Российские военные инструкторы, советники и наемники из частных военных компаний активно действуют в Центральноафриканской Республике уже несколько месяцев. По данным многих источников, во главе "африканского проекта" Москвы стоит петербургский миллиардер Евгений Пригожин, которого связывают с финансированием "фабрики троллей" в Ольгино и так называемой "ЧВК Вагнера".

Москва, официально и неофициально, устанавливает свое военное присутствие в Центральноафриканской Республике, с которой в декабре 2017 года в Сочи, во время визита в Россию президента ЦАР Фостен-Аршанжа Туадера, было заключено военное соглашение. Оно предусматривает поставки официальному правительству в Банги реактивного оружия, пулеметов, автоматов и пистолетов, а также обучение 1300 бойцов центральноафриканской армии.

Журналист Родион Чепель в интервью "Новой газете" рассказал:

"Это был совместный проект Александра Расторгуева и ЦУР. Журналисты поехали в Центральноафриканскую Республику после сообщений о том, что там периодически видят русских людей в военной форме. Журналистам это было интересно. Это были лучшие представители профессии, очень смелые парни. Они приехали несколько дней назад туда, провели в ЦАР 3-4 дня. Выдвигались из столицы Банги на запад в сторону города Бамбари. Они были заблокированы на одном из блокпостов".

ЦАР, одна из самых бедных стран Африки и всего мира, бывшая французская колония, даже после получения независимости в 1960 году все равно всегда оставалась традиционной зоной интересов Парижа, государством, следующим в фарватере французской политики, даже несмотря на попытки императора-каннибала Бокассы в какой-то период объявить себя "поклонником социалистических идей". Именно в ЦАР на протяжении десятилетий Франция держала один из самых крупных своих военных контингентов за рубежом (усилиями которого Бокасса и был свергнут). Однако с начала 21-го века ситуация стала радикально меняться.

В республике примерно с 2003–2004 годов начался запутанный этническо-религиозный конфликт между христианами и мусульманами, приведший к нескольким переворотам, массовому кровопролитию, зверствам и утрате центральным правительством в Банги контроля над большей частью территории государства. Фактически территория страны поделена между различными вооруженными бандами, главными из которых являются христианская группировка "Антибалака" и исламистский альянс "Селека".

Орхан Джемаль родился в 1966 году, с середины 90-х работал в газетах "Вечерняя Москва", "Независимая газета", "Новая газета" и других изданиях. Работал в качестве военного корреспондента во время российско-грузинской войны 2008 года, а также в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Саудовской Аравии.

Александр Расторгуев – российский режиссер-документалист, В декабре 2012 года вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и документалистом Павлом Костомаровым запустил документальный проект "Реальность". Расторгуев сотрудничал с Радио Свобода в рамках проекта "Признаки жизни".

Кирилл Радченко был внештатным оператором и фотографом прокремлевского телеканала ANNA NEWS, снимал в Сирии, работал в качестве оператора для ряда других СМИ.

По словам одного из друзей Орхана Джемаля, блогера Расула Тавдирякова, журналист согласился поехать в ЦАР, осознавая, какя опасность грозит ему в этой стране. В интервью проекту "Идель.Реалии" Тавдиряков сказал, что Джемаль заранее жалел о своем решении:

"Мы собирались вместе поехать в Чад. В Чаде находятся лагеря беженцев из Центральноафриканской Республики. Они прямо живут на границе. Но Орхан мне сказал, что ему "Центр управления расследованиями" предложил поехать в ЦАР. Он согласился, поскольку ему деньги нужны были". По словам Тавдирякова, Джемаль признавался ему, что после того, как он согласился поехать в ЦАР, он подробно изучил ситуацию в этой стране и пожалел о принятом предложении. "Я пожалел, что согласился туда поехать. Там журналистов убивают как "здрасти", приводит Тавдиряков слова Орхана. "Не знаю, искренне он это сказал или чтобы я понял, насколько это серьезная ситуация. Дело в том, что я сам хотел к нему напроситься. Но поскольку у меня больной отец, я вынужден ухаживать за ним. Поэтому я отказался от мысли поехать туда с ним. Он говорил, что там очень опасно. Признавался, что придется камеры прятать и использовать маленькие камеры".

Российский журналист, один из основателей и бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов напоминает, что Орхан Джемаль всегда был другом и автором его издания, несколько лет возглавлял отдел политики:

– Орхан Джемаль был профессиональным военным журналистом. Это проявлялось во всем, начиная с того, как он собирался в поездки. Как он складывал вещи, как он старался, чтобы поездка прошла содержательно – но не значит, что безопасно. Вы помните, как когда-то в него уже попала очередь из крупнокалиберного пулемета и тогда еле удалось Орхану спасти ногу, несколько лет назад?

– Это случилось в Ливии летом 2011 года, во время сражения за Триполи между сторонниками Муаммара Каддафи и повстанцами.

– Они занимались "ЧВК Вагнера", это точно, потому что просто сама по себе история Африки для них была бы не очень интересна. Я предполагаю, что они решили прямо на месте, где расквартированы бойцы-вагнеровцы, и не только они, посмотреть на этих солдат и на характер их деятельности. Что произошло на этом непонятном блокпосту, пока никому не известно. Пока нет видеоматериалов, которые там должны были быть. Не факт, что они были в это время включены.

Я хочу отметить, что у Орхана Джемаля была одна очень важная, сущностная, профессиональная черта – он отлично отличал правду войны от военных провокаций. Я напомню, что приблизительно четыре года и один месяц назад Орхан напечатал в "Новой газете" материал о том, как под видом "солдатских матерей" чиновники самопровозглашенной ДНР, посадив в автобус женщин, возили их по местам дислокации воинских частей Украины с плакатом: "Сынок, домой! Войну долой!" На самом деле там не было, как выяснил Орхан, никаких солдатских матерей – а некая "сотрудница дэнээровской милиции", полковник, была этой самой главной "солдатской матерью"! Никакие дети у этих "матерей" там не служили, это была в чистом виде пропагандистская разведка боем.

И в одной из частей "армии ДНР", когда подумали, что это нападение, автобус обстреляли, погибли люди, и Орхан тоже был там. И он, несмотря на абсолютно критичную ситуацию (собственно говоря, еще дымится автобус!), еще только скорая едет, уже анализировал ситуацию. Он уже начал понимать суть дела, он уже определил по персоналиям, кто и зачем это делал. И вместо громкой акции, что "с бедной мирной демонстрацией" так вот обошлись, появляется материал совсем другой – о том, как стороны провоцировали друг друга. Как вот эти подставные, ряженые выдавали себя за других, и они повелись же на это, а ни один представитель "ДНР" с ними не сел в автобус. Они знали, это особо подчеркивал Джемаль, чем все это может закончиться. Орхан Джемаль целиком эту ситуацию сумел вывернуть к свету и показать ее сущность. Я думаю, здесь он тоже понимал, зачем он едет и что он хочет вскрыть.

– Детали сейчас начинают появляться, это была командировка от "Центра управления расследованиями", они точно занимались деятельностью "ЧВК Вагнера" в Центральноафриканской Республике, и, самое главное, непонятно, на каком "блокпосту" их убили. ЦАР – это не страна, а пестрый растрепанный ковер, где действуют десятки группировок, бандитских, этнических, национальных, религиозных, и "вагнеровцы" там тоже теперь точно есть. Говорят, что их из засады убили "с целью ограбления". Вам это кажется убедительным?

​– Я не верю ни в какие ограбления! Когда убили в Югославии журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного, тоже сказали "ограбление", а на самом деле это сербские спецназовцы в них стреляли из-за их работы. Просто расстреляли обоих, потому что не хотели, чтобы информация из той части Хорватии, где творились зверства, каким-то образом просочилась во внешний мир.

– Вроде бы убийство сейчас произошло рядом с базой, где работают то ли российские офицеры, официальные инструкторы Минобороны России, то ли "вагнеровцы", это произошло почти в 20 километрах.

– Я рассчитываю на руководство "Центра управления расследованиями", потому что ЦУР делал несколько серьезных, влиятельных расследований. Когда корреспондент уезжает в командировку, особенно на войну, что у него с собой есть? У него всегда есть телефон с трекером, чтобы коллегам можно было следить за его месторасположением и передвижениями. Ему страхуется жизнь, у него есть спутниковый телефон в тех местах, где нет обычной связи, его маршрут хранится в сейфе у его руководителя, который остался в редакционном офисе. Безусловно и непременно, должны быть все записи, с которыми эти люди готовились в командировку, и списки людей, которые должны были их в этой командировке сопровождать. То есть следы того, как они готовились, куда они собирались, куда вел их маршрут и цель этой командировки, безусловно, на мой взгляд, должны быть в редакционном офисе. Это может сильно облегчить задачу и следствию, и дипломатам, и журналистам, – говорит Дмитрий Муратов.

Об Александре Расторгуеве вспоминает его друг и коллега, режиссер Евгений Гиндилис, вместе с которым они работали над фильмом "Выбирая Россию".

"Я сейчас даже не могу говорить о Саше в прошедшем времени, потому что последний год мы общались с ним практически ежедневно. Я только что смотрел свой телефон, где вся наша с ним переписка. У нас с ним было очень много всяких планов, мы только что закончили снимать с ним большой фильм, который еще практически никто не видел, было еще совсем немного показов. Саша был совершенно невероятный человек. Это была какая-то невероятная радость – работать с ним. Я мало таких людей встречал в жизни и был очень счастлив, что мы как-то с ним очень близко подружились.

Он был абсолютно настоящий человек, который никогда ни в чем никого не может подвести. Он был человеком, абсолютно лишенным какой-то защитной кожи: он реагировал сразу, немедленно, очень искренне и на все. Это очень редкое качество: совмещенность документалиста с талантом не только чувствовать, но и видеть, уметь передать это в кадре… на самом деле, у меня действительно нет слов. Это невероятно, и поверить в это совершенно невозможно. Конечно, я знал об этой его поездке. Он улетел только что, 27 июля. Я знал, когда он вернется, потому что у нас уже были намечены после 18 августа, когда он должен был вернуться, дела и встречи. Все это какая-то чудовищная трагедия, и в голове это совершенно не укладывается".