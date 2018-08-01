«Все же с Лукашенко что-то случилось» 26 1.08.2018, 20:04

21,280

Что заставило диктатора не поехать в Гомель и Александрию?

Об этом пишет в «Фейсбуке» независимый журналист Виталий Зыблюк:

- Все же с Лукашенко что-то случилось. Возможно, не то, что написали россияне, но было то, что заставило его не поехать в Гомель и Александрию, а, вероятно, вместо этого обратиться к врачам. Есть несколько моментов, которые косвенно на это указывают.

1. 29 и 30 июля подъезды к новой лечкомиссии в Ждановичах были напичканы патрулями ГАИ: как простыми машинами, так и теми, что можно видеть в кортежах.

Они стояли от кольцевой на Победителей на всех съездах в лес, а развороты назад в Минск были закрыты фишками. Далее на повороте в сторону водохранилища, возле ресторана и непосредственно около въезда в лечкомиссию. (По крайней мере, такую картину можно было наблюдать по утрам). Во вторник, 31 июля их уже не было. В тот же день Лукашенко появился на экранах.

2. 29 июля у всех посетителей лечкомиссии переписывали паспортные данные.

Возможно, что-то плановое или что-то еще. Но, если пришлось ехать в больницу, то, значит, что-то такое, что невозможно исправить в домашних условиях, - пишет независимый журналист.